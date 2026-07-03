La cruda sentencia de Steve Nielsen sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine: "Así es la Fórmula 1"

La continuidad de Franco Colapinto en Alpine sigue sin definirse y las próximas carreras serán determinantes para su futuro. Mientras el argentino afronta un tramo decisivo de la temporada, desde la escudería francesa volvieron a referirse a la evaluación que realizan sobre su rendimiento y a las posibilidades de que conserve su lugar en 2027.

Esta vez fue Steve Nielsen , director deportivo de Alpine , quien habló sobre la situación del piloto argentino y dejó un mensaje tan claro como exigente. Aunque destacó la evolución que mostró Colapinto en las últimas carreras, también remarcó que su continuidad dependerá exclusivamente de su nivel en pista.

Las declaraciones llegan en un momento clave. Días atrás, el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore , confirmó que la decisión sobre la alineación de pilotos para 2027 se conocerá antes del receso de verano europeo, por lo que las próximas competencias serán determinantes para el futuro del bonaerense.

Consultado sobre si Colapinto está haciendo lo suficiente para ganarse un lugar en la próxima temporada, Nielsen respondió: "Bueno, todo el mundo quiere más. Creo que Franco es un piloto que ha tardado en arrancar, si me atrevo a decirlo. Está mejorando".

El británico también valoró algunas actuaciones del argentino durante el campeonato y sostuvo: "Este año ya ha hecho algunas buenas carreras. Miami fue bien. China fue bien. Está mejorando. Así que creo que está ahí por méritos propios y, cuando llegue el momento, tomaremos las decisiones".

De esa manera, el dirigente reconoció que el crecimiento del piloto de 22 años es positivo, aunque evitó brindar garantías sobre su permanencia en la estructura francesa.

Steve Nielsen analizó el presente de Franco Colapinto y dejó en claro cuáles serán los criterios de Alpine para definir su futuro.

La contundente frase de Alpine sobre su continuidad en 2027

Nielsen dejó en claro cuál será el criterio que utilizará Alpine al momento de definir su alineación para la próxima temporada. "Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1", sentenció.

La frase refleja la filosofía con la que trabaja el equipo y confirma que, más allá de los progresos mostrados por Colapinto, todavía deberá seguir sumando actuaciones convincentes para asegurarse una de las butacas de la escudería.

En ese contexto, el argentino afronta un período decisivo del calendario, ya que le restan apenas tres fines de semana antes de que Alpine tome una determinación definitiva.

Silverstone abrió un tramo decisivo para el argentino

La clasificación Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña volvió a mostrar las limitaciones del Alpine, aunque también dejó señales positivas para Colapinto. El piloto argentino avanzó hasta la SQ2 y terminó 14°, por lo que largará desde esa posición la carrera Sprint del sábado en Silverstone.

Su compañero, Pierre Gasly, finalizó 11°, apenas a un puesto de ingresar a la definición por la pole, en otra sesión en la que ambos volvieron a exhibir un rendimiento muy parejo.

Ahora, Colapinto tendrá por delante los Grandes Premios de Gran Bretaña, Bélgica y Hungría para seguir convenciendo a los responsables de Alpine. Tras la competencia en Hungaroring comenzará el tradicional receso de verano de la Fórmula 1, período en el que la escudería francesa tiene previsto resolver quién será el compañero de Gasly durante la temporada 2027.