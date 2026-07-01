Alpine ya puso una fecha para definir el futuro de Franco Colapinto: cuántas carreras quedan

El piloto argentino afronta un tramo decisivo del calendario antes de que Alpine anuncie quién será el compañero de Gasly la próxima temporada.

La continuidad de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine ya tiene un horizonte definido: el asesor deportivo de la escudería francesa, Flavio Briatore, confirmó que la decisión se conocerá antes del receso de verano europeo, previsto para finales de agosto.

De esta manera, al argentino le restan apenas tres fines de semana de competencia para seguir convenciendo a los responsables del equipo. El calendario incluye los Grandes Premios de Gran Bretaña, Bélgica y Hungría, que serán determinantes antes de que Alpine anuncie oficialmente su alineación de pilotos para 2027.

Las próximas citas de la Fórmula 1 serán en Silverstone (del 3 al 5 de julio), Spa-Francorchamps (del 17 al 19 de julio) y Hungaroring (del 24 al 26 de julio). Una vez finalizada la carrera en Hungría comenzará el tradicional parón de verano, período en el que la escudería definirá quiénes ocuparán sus dos butacas la próxima temporada.

Qué dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine Durante una entrevista con el podcast oficial de la F1, "Beyond the Grid", Briatore dejó en claro cuál será el cronograma que manejará Alpine para resolver la continuidad de sus pilotos. "Si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación, ¿por qué no? Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo", aseguró el dirigente italiano.

Flavio Briatore adelantó que los detalles sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine se conocerán en breve. X @alpineclub_esp Luego confirmó el plazo que se fijó la escudería para tomar una determinación: "Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parate de verano, decidiremos".