Alpine ya puso una fecha para definir el futuro de Franco Colapinto: cuántas carreras quedan
El piloto argentino afronta un tramo decisivo del calendario antes de que Alpine anuncie quién será el compañero de Gasly la próxima temporada.
La continuidad de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine ya tiene un horizonte definido: el asesor deportivo de la escudería francesa, Flavio Briatore, confirmó que la decisión se conocerá antes del receso de verano europeo, previsto para finales de agosto.
De esta manera, al argentino le restan apenas tres fines de semana de competencia para seguir convenciendo a los responsables del equipo. El calendario incluye los Grandes Premios de Gran Bretaña, Bélgica y Hungría, que serán determinantes antes de que Alpine anuncie oficialmente su alineación de pilotos para 2027.
Las próximas citas de la Fórmula 1 serán en Silverstone (del 3 al 5 de julio), Spa-Francorchamps (del 17 al 19 de julio) y Hungaroring (del 24 al 26 de julio). Una vez finalizada la carrera en Hungría comenzará el tradicional parón de verano, período en el que la escudería definirá quiénes ocuparán sus dos butacas la próxima temporada.
Qué dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine
Durante una entrevista con el podcast oficial de la F1, "Beyond the Grid", Briatore dejó en claro cuál será el cronograma que manejará Alpine para resolver la continuidad de sus pilotos. "Si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación, ¿por qué no? Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo", aseguró el dirigente italiano.
Luego confirmó el plazo que se fijó la escudería para tomar una determinación: "Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parate de verano, decidiremos".
Las declaraciones representan la señal más clara hasta el momento sobre el futuro del argentino. Si bien Alpine todavía no confirmó oficialmente su formación para 2027, Briatore dejó en evidencia que las próximas tres competencias serán decisivas para terminar de evaluar el rendimiento de Colapinto.
El presente de Colapinto
El histórico dirigente también realizó una comparación entre sus dos pilotos actuales. Sobre Pierre Gasly fue contundente al afirmar que "Pierre Gasly es uno de los seis mejores pilotos de Fórmula 1". En cambio, respecto de Colapinto prefirió mantener cierta cautela, aunque destacó el crecimiento que mostró durante los últimos meses: "Con él no sabemos… Está integrándose mucho mejor en el equipo. Está mejorando mucho mentalmente, técnicamente, en la relación con el equipo".
Briatore también valoró el trabajo realizado junto al piloto argentino para acelerar su adaptación y recuperar la confianza después de una temporada 2025 en la que no logró sumar puntos.
"Hicimos mucho trabajo con Franco y ahora poco a poco la confianza llega. Él tiene talento. Eso seguro. No sé a qué nivel de talento llegaremos con él, pero seguro que es talentoso. Eso es 100%. Como Antonelli el año pasado tenía talento. Este año aparece el talento. Y Franco aún no ha demostrado el talento por completo porque sigue en esa fase", concluyó.
Con este escenario, Silverstone, Spa y Hungaroring se transformarán en las últimas oportunidades de Colapinto para consolidar su lugar dentro de Alpine antes de que la escudería comunique oficialmente su decisión durante el receso de verano.