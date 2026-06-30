Los cambios de Alpine en el A526 de Franco Colapinto y el desafío de hacerlos funcionar

Alpine llegó al Gran Premio de Austria con una actualización en el A526 que conducen Franco Colapinto y Pierre Gasly. El equipo de Enstone modificó principalmente el alerón delantero del monoplaza, con una filosofía de diseño que se acerca a la utilizada por Mercedes en la actual temporada de Fórmula 1 .

El objetivo de estos cambios pasa por optimizar el comportamiento aerodinámico del auto, mejorar la gestión de los flujos de aire en la parte frontal y lograr una interacción más eficiente con el resto del monoplaza. Se trata de una evolución técnica que forma parte del desarrollo habitual del A526 durante la temporada.

Sin embargo, el estreno del nuevo paquete coincidió con un fin de semana complicado para Alpine . La escudería no logró sumar puntos por primera vez en 2026 y tanto Colapinto como Pierre Gasly padecieron un auto con poco equilibrio, escasa adherencia y una importante degradación de los neumáticos durante la carrera.

La principal modificación estuvo en el alerón delantero. Alpine dejó atrás parte del concepto que utilizó en las primeras carreras del año para adoptar una solución similar a la del Mercedes W17.

Alpine copió una solución de Mercedes, pero aún no se ven los resultados.

El perfil principal fue rediseñado y abandonó la forma de cuchara que presentaba anteriormente para incorporar un borde de ataque más plano. Además, el equipo revisó los soportes del alerón para favorecer el paso del flujo de aire por debajo de la trompa, una zona que también recibió cambios destinados a aumentar la rigidez estructural y reducir el peso.

Con estas modificaciones, los ingenieros buscan ordenar mejor el flujo aerodinámico que recorre el auto, un aspecto fundamental para maximizar el rendimiento de los actuales monoplazas de efecto suelo.

Alpine presentó cambios en Austria

El desafío de hacerlo funcionar antes de Silverstone

Pese al flojo resultado en Austria, Alpine no considera que las nuevas piezas hayan sido un paso atrás. La prioridad ahora es analizar toda la información recopilada en Spielberg para comprender mejor el comportamiento del paquete y encontrar una puesta a punto que permita aprovechar su potencial.

Ese trabajo será especialmente importante antes del Gran Premio de Gran Bretaña. Silverstone se disputará con formato Sprint, por lo que los equipos solo dispondrán de una sesión de entrenamientos antes de la clasificación y tendrán menos margen para realizar ajustes.

De esta manera, Alpine afronta una semana clave de análisis. Más allá del rendimiento mostrado en Austria, la escudería confía en entender mejor el funcionamiento de las modificaciones introducidas en el A526 y llegar a Silverstone con una base que le permita recuperar competitividad en uno de los circuitos más exigentes del calendario.