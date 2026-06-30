Qué dijo Franco Colapinto tras el peor fin de semana de Alpine y en la previa de Silverstone

Después de sufrir el peor fin de semana de la temporada 2026, Alpine ya puso el foco en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde buscará recuperarse tras quedarse sin sumar puntos por primera vez en el año . En la previa de la carrera de casa de la escudería, Franco Colapinto se mostró optimista y explicó qué espera cambiar para volver a ser competitivo en Silverstone .

El paso por el Red Bull Ring dejó muchas conclusiones para el equipo de Enstone. Los problemas de tracción y las dificultades para aprovechar el nuevo alerón delantero condicionaron el rendimiento del A526 durante todo el fin de semana. Como consecuencia, Pierre Gasly terminó 13°, mientras que Colapinto cruzó la meta en el 15° puesto, lejos de la zona de puntos.

Sin demasiado tiempo para lamentarse, Alpine afronta una cita clave en Silverstone , un circuito donde Colapinto ya manejó el A526 durante un filming day realizado en abril. Esa experiencia previa alimenta la expectativa del argentino de encontrar mejores sensaciones desde el inicio del fin de semana.

"Me siento listo para volver a la pista este fin de semana en Silverstone después de una carrera complicada en Austria. Espero sentirme un poco más cómodo con el auto, ya que este año ya manejé el A526 en Silverstone durante un filming day y, sin duda, es una prueba muy interesante para esta generación de autos de Fórmula 1", expresó el piloto argentino en declaraciones difundidas por Alpine .

El bonaerense considera que ese primer contacto con el monoplaza en el histórico circuito británico puede representar una ventaja para acelerar la puesta a punto y encontrar un mejor equilibrio desde las primeras vueltas.

Colapinto también hizo un balance de lo ocurrido en Spielberg y reconoció que el equipo no logró encontrar el rendimiento esperado durante todo el fin de semana. "Creo que nos fuimos de Austria con un poco de mala suerte, ya que terminamos fuera de los puntos, que obviamente no era el resultado que el equipo esperaba. La carrera fue difícil para nosotros y nos costó encontrar el equilibrio durante todo el fin de semana. Sin embargo, tenemos muchas oportunidades para seguir familiarizándonos con el auto y ya estuve en el simulador preparándome para Silverstone".

Las jornadas de trabajo posteriores al Gran Premio de Austria estuvieron enfocadas en comprender las dificultades que mostró el A526 y llegar con una mejor base de puesta a punto a una pista de características muy diferentes, donde la velocidad en curvas rápidas suele ser determinante.

Franco Colapinto fue P15 en Austria. Instagram @alpinef1team

El desafío de volver a los puntos

El Gran Premio de Gran Bretaña se disputará con formato sprint, una modalidad que reduce el tiempo de preparación y obliga a los equipos a encontrar rendimiento prácticamente desde el primer entrenamiento.

"Tenemos que empezar con buen pie porque es un evento sprint y necesitamos ser rápidos desde el viernes, ya que apuntamos a sumar puntos durante el fin de semana con las dos oportunidades que habrá para hacerlo. Los aficionados siempre son fantásticos y, como esta es la carrera de casa del equipo, muy cerca de la fábrica, habrá muchos integrantes del equipo en las tribunas que viajarán desde Enstone. Espero poder darles un buen resultado y volver a los puntos", concluyó.

Para Alpine, Silverstone representa mucho más que una carrera del calendario. Además de competir ante su público y muy cerca de su fábrica de Enstone, la escudería buscará dejar atrás el difícil paso por Austria y recuperar el protagonismo en un fin de semana que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.