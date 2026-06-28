Las duras declaraciones de Franco Colapinto tras un domingo para el olvido con Alpine: "Un día muy malo"

El piloto argentino Franco Colapinto cerró un complicado fin de semana en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 con un decimoquinto puesto, lejos de la zona de puntos, y luego de la carrera explicó cuál fue el problema que condicionó su rendimiento desde la largada. El bonaerense aseguró que sufrió una pérdida de potencia en su Alpine apenas se apagaron los semáforos y que ese inconveniente marcó el desarrollo de toda la competencia.

Después de cruzar la bandera a cuadros, Colapinto describió lo sucedido en los primeros metros de la carrera : "Largué, me quedé sin potencia y me empezaron a pasar. Como que se recuperó un poco y salí de la 1 y se quedó de vuelta, me empezaron a pasar todos".

El argentino también señaló que el origen del problema todavía no está claro: "No sé qué pasó, nos quedamos sin boost. Hay que ver por qué" , afirmó, dejando en evidencia que el equipo deberá analizar el funcionamiento del monoplaza para encontrar la causa de la falla.

La carrera de Colapinto comenzó cuesta arriba . Tras partir desde la 16ª posición, cayó rápidamente hasta el último lugar al reportar por radio una importante pérdida de potencia. Aun así, logró recuperarse con varios sobrepasos mientras continuaba informando que el auto seguía sin rendir con normalidad.

El piloto de Alpine realizó su primera parada en la vuelta 21, después de escalar transitoriamente hasta el 15° puesto gracias a las detenciones de otros competidores. Regresó 20° a la pista, pero nuevamente recuperó posiciones y, tras superar a Alexander Albon, quedó 16°, acercándose al Haas de Esteban Ocon.

Más adelante efectuó su segunda detención, cayó al 17° lugar y luego aprovechó el abandono de Lance Stroll para volver a avanzar. También superó a Ocon y terminó 15°, a pocos segundos del británico Oliver Bearman, aunque sin posibilidades de acercarse a la zona de puntos.

Fin de semana complicado para Franco Colapinto y Alpine. Instagram @alpinef1team

Colapinto también hizo un balance del difícil fin de semana

Más allá de lo ocurrido en la carrera, Colapinto reconoció que los problemas acompañaron a Alpine durante todo el fin de semana en el circuito de Spielberg y apuntó tanto al motor como al sistema eléctrico del monoplaza.

"Fue un fin de semana difícil con el motor y con la parte eléctrica, hay que entender por qué", explicó el argentino, que volvió a remarcar la necesidad de encontrar el origen de los inconvenientes antes de la próxima fecha del campeonato.

El piloto también lamentó que la falla apareciera justo en uno de los aspectos más fuertes de su rendimiento: "La largada es nuestro fuerte, siempre largamos bien", sostuvo.

Las declaraciones de Franco Colapinto tras el GP de Austria

Finalmente, Colapinto resumió con crudeza lo vivido durante el Gran Premio de Austria: "Fue un día muy malo, con un ritmo muy lento, patinando mucho. Una carrera larga y dura", concluyó tras otra jornada complicada para Alpine, que tampoco pudo encontrar respuestas con Pierre Gasly (P13).