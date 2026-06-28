El angustiante mensaje de Franco Colapinto durante el GP de Austria

Una comunicación con su equipo reflejó la gravedad de un inconveniente que condicionó su rendimiento en pista.

Franco Colapinto atravesó momentos de preocupación durante el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. Tras una largada complicada que lo hizo perder varias posiciones en los primeros metros, el piloto argentino se comunicó con el equipo Alpine para reportar un problema que afectaba el rendimiento de su monoplaza.

Mientras intentaba mantenerse en carrera y evitar que la situación empeorara, Colapinto utilizó la radio para advertir sobre una evidente falta de potencia. El mensaje encendió rápidamente las alarmas en el box de la escudería francesa.

El angustiante mensaje de Franco Colapinto La primera señal de alerta llegó cuando el argentino informó: “Oh, no tengo boost, no tengo potencia”. La comunicación reflejó la dificultad que encontraba para acelerar con normalidad y explicó, al menos en parte, la pérdida de posiciones que sufrió tras la partida.

Desde el muro de Alpine, su ingeniero Stuart Barlow intentó transmitir calma mientras analizaban la situación. “Okay, amigo, se redujo ahí, simplemente concentrémonos acá”, respondió, buscando que Colapinto mantuviera el foco en la competencia mientras el equipo evaluaba el inconveniente.

| LA RADIO DE FRANCO COLAPINTO AL PRINCIPIO DEL GP DE AUSTRIA:



FRANCO: “No tengo boost, no tengo potencia”



STUART: “Okay, amigo, se redujo ahí pero concentrémonos acá”



FRANCO: “¿Qué carajos? Stu, no tengo potencia en ningún lado” pic.twitter.com/OO05M4cSO1 — Alpine ARG (@AlpineArg_) June 28, 2026 Sin embargo, el piloto argentino volvió a insistir pocos instantes después, dejando en claro que el problema persistía. “Stu, no tengo potencia en ningún lado”, reiteró por radio, evidenciando que la merma de rendimiento seguía presente y afectaba seriamente sus posibilidades en pista.