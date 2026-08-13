El tierno mensaje de Franco Colapinto a Messi tras la desgarradora carta de despedida a su papá
Franco Colapinto fue una de las tantas figuras que acompañaron al capitán de la Selección argentina luego de su emotiva despedida a Jorge Messi.
Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su padre, Jorge Messi, y publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales para despedirlo. La carta del capitán de la Selección argentina expuso el profundo dolor que atraviesa y rápidamente generó una enorme cantidad de muestras de cariño de parte de fanáticos y distintas figuras del deporte.
Entre los cientos de mensajes que recibió la publicación apareció el de Franco Colapinto. El piloto argentino, actualmente en Alpine, no quiso dejar pasar la oportunidad de acompañar públicamente a Messi en este difícil momento y le dedicó unas pocas palabras, pero cargadas de afecto.
El mensaje de Colapinto a Messi
“Todos con vos siempre”, escribió el pilarense en los comentarios del posteo del futbolista. A la frase le sumó emojis de manos rezando y corazones, en una muestra de apoyo para uno de los grandes referentes del deporte argentino.
El mensaje de Colapinto llegó después de que Messi compartiera algunas de las emociones más profundas que le dejó la pérdida de su padre. En uno de los pasajes más conmovedores de su despedida, el delantero del Inter Miami reconoció: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”.
Además, Messi dejó una inesperada reflexión sobre su futuro como futbolista y admitió las dudas que atraviesa en medio del duelo: “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”. Sus palabras generaron preocupación entre sus seguidores y volvieron a poner el foco en el impacto que tuvo la pérdida de Jorge en su vida.