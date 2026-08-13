El tierno mensaje de Franco Colapinto a Messi tras la desgarradora carta de despedida a su papá

Franco Colapinto fue una de las tantas figuras que acompañaron al capitán de la Selección argentina luego de su emotiva despedida a Jorge Messi.

Franco Colapinto le dedicó una sentidas palabras a Messi por la muerte de su papá.

Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su padre, Jorge Messi, y publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales para despedirlo. La carta del capitán de la Selección argentina expuso el profundo dolor que atraviesa y rápidamente generó una enorme cantidad de muestras de cariño de parte de fanáticos y distintas figuras del deporte.

Entre los cientos de mensajes que recibió la publicación apareció el de Franco Colapinto. El piloto argentino, actualmente en Alpine, no quiso dejar pasar la oportunidad de acompañar públicamente a Messi en este difícil momento y le dedicó unas pocas palabras, pero cargadas de afecto.

El mensaje de Colapinto a Messi “Todos con vos siempre”, escribió el pilarense en los comentarios del posteo del futbolista. A la frase le sumó emojis de manos rezando y corazones, en una muestra de apoyo para uno de los grandes referentes del deporte argentino.

El mensaje de Colapinto a Messi tras la desgarradora carta que le escribió a su papá. Captura El mensaje de Colapinto llegó después de que Messi compartiera algunas de las emociones más profundas que le dejó la pérdida de su padre. En uno de los pasajes más conmovedores de su despedida, el delantero del Inter Miami reconoció: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”.