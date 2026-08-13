¿Le irá a gustar a Gasly? El apodo con el que Colapinto se refirió a su compañero de equipo

Durante un divertido desafío de la Fórmula 1, el argentino sorprendió con una inesperada forma de llamar al francés y generó todo tipo de reacciones.

Franco Colapinto protagonizó un momento distendido que rápidamente llamó la atención de los fanáticos de la Fórmula 1. El piloto argentino participó de una nueva edición de Grill The Grid, el tradicional contenido de la categoría, y sorprendió al responder una de las consignas con un particular apodo para su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El programa propone diferentes juegos y desafíos con los pilotos de la parrilla. En esta oportunidad, los protagonistas debían identificar a distintos corredores a partir de los números que utilizaron en la Fórmula 1. Cuando llegó el turno del número 10, Colapinto tuvo una respuesta que generó una ola de comentarios.

Franco Colapinto sorprendió con el apodo que le puso a su compañero Pierre Gasly. Instagram @alpinef1team El tierno apodo de Franco Colapinto para refererirse a Gasly Ante la consigna, el argentino no dudó demasiado y respondió con una expresión que rápidamente se convirtió en uno de los momentos destacados del video: “Oh, Piercinho”. De esa manera, hizo referencia a Gasly, quien comparte equipo con él en Alpine.

El apodo utilizado por Colapinto despertó reacciones entre los seguidores de la categoría, que destacaron el tono afectuoso de la respuesta y el vínculo entre ambos pilotos. La escena volvió a mostrar la personalidad descontracturada del argentino fuera de la pista.