Un reconocido medio europeo analizó el rendimiento de Colapinto y anticipó su futuro en la Fórmula 1

Colapinto todavía no tiene asegurado su lugar para 2027, pero sus actuaciones cambiaron el panorama y desde Europa destacan la confianza que ganó en Alpine.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 comienza a despejarse. Mientras la categoría atraviesa el receso de verano y los equipos empiezan a definir sus alineaciones para 2027, el argentino consiguió transformar las dudas que existían sobre su continuidad en señales cada vez más positivas. Motorsport analizó el rendimiento de Alpine durante la primera mitad del campeonato y destacó que el pilarense “ganó confianza”, hasta convertirse en una presencia más estable en la zona media.

Los números también reflejan esa evolución. Colapinto marcha 12° en el Mundial de Pilotos con 19 puntos después de 12 Grandes Premios y tiene como mejor resultado el sexto puesto conseguido en Canadá. La diferencia con su primera experiencia en la categoría es contundente: en 2025 no pudo sumar unidades, en gran medida por las limitaciones del A525. Ahora, con un auto mucho más competitivo, logró meterse con frecuencia en la pelea por los puntos.

Franco Colapinto se prepara para afrontar la segunda parte de la temporada. www.francolapinto.com A esa evolución se suma un reconocimiento que también puede jugar a su favor. Colapinto fue elegido recientemente por los fanáticos como el autor del mejor adelantamiento del mes en la Fórmula 1, gracias al espectacular doble sobrepaso que protagonizó sobre Liam Lawson y Pierre Gasly en Bélgica. El argentino obtuvo el 56% de los votos y volvió a demostrar que, más allá de las prestaciones del monoplaza, tiene recursos para destacarse en pista.

El medio Motorsport anticipó que Colapinto seguirá en la Fórmula 1 para 2027 En su análisis, Motorsport también valoró el rendimiento de Pierre Gasly, quien suma 42 puntos y ocupa el décimo lugar del campeonato. El francés mantuvo el nivel que ya había mostrado en 2025, aunque aquella campaña quedó opacada por el bajo rendimiento del auto. La llegada de Mercedes como motorista y el paquete de mejoras desarrollado por Alpine permitieron que la escudería de Enstone diera un importante salto y se consolidara como uno de los equipos de referencia en la zona media.

Ahora todas las miradas apuntan al Gran Premio de Países Bajos, que se disputará el 23 de agosto y marcará el regreso de la Fórmula 1 tras las vacaciones. Alpine prepara un importante paquete de mejoras aerodinámicas para Zandvoort y Flavio Briatore reconoció que el equipo necesita recuperar terreno frente a Racing Bulls. Para Colapinto, además, podría ser un fin de semana determinante por lo que suceda tanto dentro como fuera de la pista.