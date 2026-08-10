La novedad de Alpine para el regreso de la F1 que ilusiona a Franco Colapinto

Alpine ya tiene en marcha uno de sus próximos pasos para intentar recuperar competitividad en la Fórmula 1 . El equipo de Enstone prepara nuevas piezas aerodinámicas para el A526, una evolución que llegará en el Gran Premio de Países Bajos y que también puede representar una oportunidad para Franco Colapinto .

La actualización está prevista para la carrera que marcará el regreso de la categoría después del receso, entre el 21 y el 23 de agosto. Será el primer paquete importante que Alpine incorpore al monoplaza desde las mejoras estrenadas en Miami, donde la escudería consiguió dar un paso adelante en su rendimiento.

El momento elegido no es casual. Alpine necesita reaccionar ante el avance de sus rivales directos , en una zona media del campeonato que se mantiene extremadamente ajustada. El equipo francés suma 61 puntos y ocupa el sexto lugar del Campeonato de Constructores, apenas cinco unidades por delante de Racing Bulls.

Las nuevas piezas estarán enfocadas en el rendimiento aerodinámico del A526 y forman parte del desarrollo que la escudería lleva adelante para la segunda mitad de la temporada. El objetivo es reducir la diferencia con los equipos que consiguieron progresar durante las últimas carreras y recuperar una posición más competitiva.

El desafío será especialmente importante porque Racing Bulls, Audi y otros integrantes de la zona media también introdujeron evoluciones que les permitieron acercarse a Alpine . Con tan poca diferencia en el campeonato, cualquier mejora en el rendimiento puede tener un impacto directo en la pelea por las posiciones.

Alpine ya tiene en la mira su próximo desafío. www.francolapinto.com

Para Colapinto, el estreno del nuevo paquete puede ser una noticia positiva. El argentino ya había mostrado un salto de rendimiento con la anterior actualización del equipo en Miami, cuando consiguió superar por primera vez en clasificación a Pierre Gasly durante la temporada y luego finalizó séptimo tras la sanción recibida por Charles Leclerc.

Colapinto, ante una nueva oportunidad

La llegada de las nuevas piezas le permitirá al piloto argentino volver a evaluar su rendimiento con un A526 evolucionado. Además, será una prueba importante para determinar si Alpine consigue trasladar al circuito las mejoras que espera obtener con el desarrollo.

En el equipo saben que no alcanza con mantener el rendimiento mostrado durante el comienzo del campeonato. La pelea en la zona media se volvió más exigente y obliga a las escuderías a introducir actualizaciones de manera constante para no perder posiciones.

Gasly también reconoció la importancia del próximo paquete de mejoras, en un escenario en el que Alpine necesita volver a encontrar rendimiento para sostener su ventaja en el campeonato. El Gran Premio de Países Bajos será, entonces, el primer examen para comprobar si la nueva evolución permite dar el paso que el equipo busca.