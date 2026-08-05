Franco Colapinto fue nuevamente reconocido por la Fórmula 1 y ganó un premio: el motivo

Tras ser elegido como uno de los 10 mejores pilotos de la temporada 2026, la Máxima reconoció a Franco Colapinto con un nuevo premio.

Franco Colapinto volvió a recibir una gran noticia en plena pausa de la Fórmula 1. Después de su destacada actuación en el Gran Premio de Bélgica, el piloto de Alpine fue elegido por los fanáticos como el autor del mejor adelantamiento del mes, un reconocimiento que llega en un momento clave mientras crecen las especulaciones sobre su futuro en la categoría.

Colapinto ganó el premio de la mejor maniobra del mes de julio. Instagram Alpine La maniobra del argentino fue la gran ganadora de la votación organizada por la Fórmula 1. Con un contundente 56% de los votos, Colapinto se impuso con claridad sobre el resto de los candidatos gracias al espectacular doble sobrepaso que protagonizó sobre Liam Lawson y su compañero Pierre Gasly en una misma acción.

El adelantamiento sorprendió a todos durante la carrera. En la transmisión oficial apenas pudo verse en una ventana secundaria, pero las cámaras onboard revelaron luego toda la calidad de la maniobra, que rápidamente se viralizó entre los fanáticos y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más destacadas del fin de semana en Spa-Francorchamps.

Video: el tremendo adelantamiento de Colapinto en Spa-Francorchamps La maniobra de Colapinto para superar a Gasly y Lawson Detrás de Colapinto finalizó Max Verstappen, cuyo sobrepaso sobre Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría reunió el 37% de las preferencias. Más atrás quedaron Liam Lawson, por una maniobra sobre Oscar Piastri, y Arvid Lindblad, por un adelantamiento sobre Hamilton, ambos con el 3% de los votos. El último lugar fue para otro sobrepaso de Verstappen, sobre su compañero Isack Hadjar en Silverstone, que apenas obtuvo el 1%.