El llamativo dato que tiene a Franco Colapinto y Kimi Antonelli como protagonistas en la F1 2026
Las estadísticas disciplinarias del campeonato muestran una tendencia muy diferente a la de temporadas anteriores en la máxima categoría.
La primera parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó una curiosidad que tiene a Franco Colapinto como uno de sus protagonistas. Tras las primeras 14 carreras del campeonato, el argentino de Alpine y Kimi Antonelli son los únicos pilotos que recibieron puntos de penalización por decisiones de los comisarios.
El dato refleja un cambio de tendencia en la aplicación del reglamento deportivo. Mientras en 2025 se repartieron 62 puntos de penalización a lo largo del calendario, durante la primera mitad de la actual temporada solamente se concedieron dos: uno para Colapinto y otro para el piloto de Mercedes.
Paradójicamente, ninguno de los dos casos estuvo relacionado con accidentes, maniobras peligrosas o incidentes rueda a rueda. Ambos fueron sancionados por una infracción bajo bandera amarilla, una situación que la FIA ha vigilado con especial atención durante este año.
El motivo por el que Colapinto fue sancionado
El único punto de penalización que figura en el historial de Franco Colapinto llegó en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. Durante la carrera, los comisarios entendieron que el piloto de Alpine no redujo suficientemente la velocidad dentro de una zona de bandera amarilla provocada por el Aston Martin de Fernando Alonso, que había quedado detenido en la pista.
Aunque el argentino disminuyó la velocidad antes de ingresar al sector afectado, la FIA consideró que no lo hizo de manera perceptible una vez dentro de la zona de peligro. Como consecuencia, recibió una penalización de diez segundos que lo hizo caer del octavo al décimo puesto, además del punto de penalización en su licencia.
Antonelli, el otro caso de la temporada
La única situación similar ocurrió tiempo después, durante la clasificación del Gran Premio de Hungría. Allí, Kimi Antonelli también fue sancionado por no reducir suficientemente la velocidad tras una bandera amarilla originada por un trompo de Max Verstappen en la última curva.
El italiano levantó el pie del acelerador antes de llegar al lugar del incidente, pero los comisarios determinaron que atravesó ese sector incluso más rápido que en una vuelta anterior. Por esa acción recibió una sanción en la parrilla y un punto de penalización, igualando el registro de Colapinto.
Más allá de ese episodio, Colapinto figura entre los pilotos con mejor comportamiento disciplinario de la parrilla. Su único punto permanecerá vigente hasta el 14 de junio de 2027, salvo que reciba nuevas sanciones antes de esa fecha.
En la clasificación general de puntos de penalización, los pilotos más comprometidos son Antonelli y Oliver Bearman, ambos con cuatro unidades. Detrás aparecen Lewis Hamilton y Lance Stroll con tres, mientras que varios competidores acumulan dos o un punto.
Aun así, todos se encuentran muy lejos del límite de 12 puntos que implica una suspensión automática de un Gran Premio, una sanción que hasta ahora solo sufrió Kevin Magnussen bajo el actual sistema disciplinario de la FIA.