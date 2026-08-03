El llamativo dato que tiene a Franco Colapinto y Kimi Antonelli como protagonistas en la F1 2026

Las estadísticas disciplinarias del campeonato muestran una tendencia muy diferente a la de temporadas anteriores en la máxima categoría.

La primera parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó una curiosidad que tiene a Franco Colapinto como uno de sus protagonistas. Tras las primeras 14 carreras del campeonato, el argentino de Alpine y Kimi Antonelli son los únicos pilotos que recibieron puntos de penalización por decisiones de los comisarios.

El dato refleja un cambio de tendencia en la aplicación del reglamento deportivo. Mientras en 2025 se repartieron 62 puntos de penalización a lo largo del calendario, durante la primera mitad de la actual temporada solamente se concedieron dos: uno para Colapinto y otro para el piloto de Mercedes.

Paradójicamente, ninguno de los dos casos estuvo relacionado con accidentes, maniobras peligrosas o incidentes rueda a rueda. Ambos fueron sancionados por una infracción bajo bandera amarilla, una situación que la FIA ha vigilado con especial atención durante este año.

El motivo por el que Colapinto fue sancionado El único punto de penalización que figura en el historial de Franco Colapinto llegó en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. Durante la carrera, los comisarios entendieron que el piloto de Alpine no redujo suficientemente la velocidad dentro de una zona de bandera amarilla provocada por el Aston Martin de Fernando Alonso, que había quedado detenido en la pista.

Aunque el argentino disminuyó la velocidad antes de ingresar al sector afectado, la FIA consideró que no lo hizo de manera perceptible una vez dentro de la zona de peligro. Como consecuencia, recibió una penalización de diez segundos que lo hizo caer del octavo al décimo puesto, además del punto de penalización en su licencia.