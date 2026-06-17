El motivo por el que Franco Colapinto fue penalizado en Barcelona y otros pilotos no

Franco Colapinto perdió dos posiciones en la clasificación final del Gran Premio de Barcelona luego de recibir una sanción de 10 segundos por parte de los Comisarios Deportivos de la FIA . El piloto argentino de Alpine había terminado octavo en pista, pero la penalización lo hizo caer al décimo lugar .

La infracción estuvo relacionada con un procedimiento de bandera amarilla durante la carrera. Según la resolución oficial, Colapinto no redujo suficientemente la velocidad en el sector afectado, una situación contemplada en el reglamento deportivo de la Fórmula 1 .

Tras la competencia comenzaron a conocerse distintos análisis sobre el incidente y sobre el comportamiento de otros pilotos que atravesaron la misma zona del circuito durante la neutralización.

Según explicó Escudería Carburando, en un análisis realizado por Franco Vivian se observó que Colapinto no fue el único piloto que circuló por ese sector a una velocidad elevada. En la revisión también aparecieron George Russell, Kimi Antonelli, Lando Norris y Max Verstappen.

Sin embargo, la FIA no basa este tipo de evaluaciones únicamente en la velocidad absoluta registrada en una zona determinada. Para determinar si existió una infracción, los comisarios comparan el comportamiento de cada piloto con sus propios registros previos en el mismo tramo del circuito.

Franco Colapinto finalizó octavo en pista, pero una sanción posterior lo relegó al décimo puesto en el Gran Premio de Barcelona. EFE

Esa metodología permitió establecer diferencias entre el caso de Colapinto y el de los demás competidores involucrados en el análisis.

El criterio que marcó la diferencia

De acuerdo con los datos revisados, Russell, Antonelli, Norris y Verstappen mostraron una reducción de velocidad respecto de sus vueltas de referencia cuando atravesaron el sector con bandera amarilla.

En cambio, Colapinto registró una variación mucho menor en comparación con sus tiempos habituales en esa parte del circuito. Esa falta de desaceleración significativa fue el aspecto que los comisarios consideraron para aplicar la sanción.

Por ese motivo, la FIA entendió que el piloto argentino incumplió el procedimiento exigido bajo bandera amarilla y confirmó la penalización que modificó el resultado final del Gran Premio de Barcelona.