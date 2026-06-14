La FIA sancionó a Colapinto y le quitaron su 8° puesto en el GP de Barcelona: el motivo

Finalmente, por haber infringido las banderas amarillas, Colapinto fue penado con 10 segundos, por lo cual finalizó en el décimo puesto en Catalunya.

Lo que parecía un domingo perfecto para Alpine en el Gran Premio de Barcelona terminó transformándose en una noticia amarga para Franco Colapinto. Dos horas después de la bandera a cuadros, la FIA anunció una sanción de diez segundos para el piloto argentino por una infracción cometida durante la carrera, una decisión que modificó el resultado final y lo relegó del octavo al décimo lugar.

La investigación había comenzado apenas finalizada la competencia, cuando los comisarios deportivos citaron a Colapinto y a un representante de Alpine para analizar un incidente ocurrido a las 15:38. El foco estuvo puesto en una presunta infracción al artículo B1.8.4 a. del Reglamento Deportivo, relacionado con el comportamiento de los pilotos ante una bandera amarilla simple.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2066214608935776515&partner=&hide_thread=false P8 on the road today but a 10-second penalty for failing to slow for a single yellow flag drops @FranColapinto to P10.



Nevertheless, still a great comeback from yesterday and to drive from P13 to P8 is amazing pic.twitter.com/tTG8tts4Pf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 14, 2026 La FIA sancionó con 10s a Colapinto y cayó del 8° al 10° puesto en Barcelona Tras revisar toda la evidencia disponible, los jueces determinaron que el argentino no redujo la velocidad de manera suficiente en el sector afectado. Según detalló la resolución oficial, se analizaron datos de posicionamiento, registros de los puestos de control, imágenes onboard, comunicaciones radiales, telemetría y videos de la maniobra antes de llegar al veredicto final.

En el documento, los comisarios explicaron que "aunque el piloto del auto 43 redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar a la zona de bandera amarilla simple, no redujo apreciablemente la velocidad dentro del sector correspondiente". Además, reconocieron que Colapinto reaccionó a la advertencia, aunque consideraron que dicha acción no alcanzó para cumplir con lo exigido por el reglamento.