Alarma en Alpine: Colapinto quedó bajo investigación de la FIA y sus puntos en Barcelona corren riesgo

Pese a su meritorio octavo puesto en Montmeló, Franco Colapinto podría perder sus puntos luego de que la FIA lo investigara por una infracción.

Cuando todavía resonaban los festejos de Alpine por haber metido a sus dos autos en la zona de puntos del Gran Premio de España, una notificación de la FIA sembró incertidumbre en el equipo francés. Franco Colapinto, que había finalizado octavo en el circuito de Montmeló, fue citado a declarar ante los comisarios deportivos por una presunta infracción cometida durante la carrera.

Según el documento emitido por la Federación una vez terminada la competencia, el argentino está siendo investigado por un supuesto incumplimiento del artículo B1.8.4 a del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. La acusación apunta a una maniobra puntual ocurrida a las 15:38, cuando el piloto de Alpine habría omitido reducir la velocidad de manera adecuada ante una bandera amarilla simple.

La FIA investiga a Colapinto y sus puntos en Barcelona corren riesgo Por ese motivo, el piloto de Alpine y un representante de la escudería fueron convocados por los comisarios para brindar explicaciones y aportar su versión de los hechos. La investigación llega en un momento especialmente delicado, ya que el joven de Pilar acababa de completar una de sus actuaciones más sólidas de la temporada, aprovechando una estrategia acertada y gestionando a la perfección las exigentes condiciones de calor para terminar octavo.

Franco Colapinto La FIA investiga a Colapinto y sus puntos en Barcelona corren riesgo. EFE Ahora la resolución dependerá del análisis de la telemetría, los registros de velocidad y las imágenes captadas durante el incidente. Si los comisarios determinan que efectivamente no respetó la señalización, podrían aplicar distintas sanciones deportivas que modificarían el resultado final de la carrera.