¿Cuándo y donde vuelve a correr Franco Colapinto tras su 8° puesto en Barcelona?

Franco Colapinto hizo un carrerón, terminó en el 8° lugar en Montmeló y se llevó cuatro puntos de oro. Ahora, en dos semanas volverá a la acción.

Franco Colapinto volvió a dar muestras de regularidad en el Gran Premio de Barcelona y consiguió un valioso octavo puesto que le permitió regresar a la zona de puntos. El piloto argentino de Alpine atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada y ya sumó unidades en cuatro de las últimas seis carreras, una estadística que confirma su crecimiento dentro de la Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2066168759228764556&partner=&hide_thread=false VAMOSSSSSS!!!



P13 to P8 for @FranColapinto pic.twitter.com/51T0fMXmi0 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 14, 2026 Tras una sólida actuación en Cataluña, el objetivo ahora será sostener ese rendimiento en la próxima cita del calendario. La Máxima tendrá un breve receso antes de trasladarse al Red Bull Ring para disputar el Gran Premio de Austria, una carrera que históricamente suele ofrecer competencias intensas y estrategias ajustadas.

El Gran Premio de Austria, el próximo desafío de Colapinto en la F1 El fin de semana austríaco se desarrollará entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio. Como es habitual, la actividad comenzará con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres el viernes, mientras que el sábado se completará la preparación con la tercera práctica antes de la clasificación que ordenará la grilla para la carrera.

La competencia principal se disputará el domingo sobre un total de 71 vueltas al tradicional circuito ubicado en Spielberg. Allí, Colapinto buscará continuar con la buena racha que le permitió consolidarse como uno de los pilotos más consistentes de la zona media de la parrilla y seguir aportando puntos importantes para Alpine.