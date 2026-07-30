El guiño de Briatore a Colapinto en medio de los rumores del regreso de Fernando Alonso a Alpine

Flavio Briatore descartó un regreso inminente de Fernando Alonso a Alpine y ratificó la confianza en el proyecto actual, del que forma parte Franco Colapinto.

La Fórmula 1 entró en su receso de verano, pero los rumores sobre el mercado de pilotos no se detienen. Uno de los nombres que volvió a aparecer en escena fue el de Fernando Alonso, señalado en las últimas semanas como un posible candidato para regresar a Alpine en 2027. Sin embargo, Flavio Briatore se encargó de enfriar esas versiones y dejó una señal alentadora para Franco Colapinto.

El asesor deportivo de la escudería francesa fue consultado por el sitio RacingNews365 sobre la posibilidad de volver a trabajar con el bicampeón del mundo español, con quien mantiene una relación profesional desde hace más de dos décadas. Lejos de alimentar las especulaciones, fue contundente: "Fernando corre en Aston Martin. Parece que Aston Martin dio un buen paso adelante con las mejoras en Hungría en comparación con el inicio de esta temporada y Fernando está muy contento allí".

Qué dijo Briatore sobre Fernando Alonso y el futuro de Colapinto en Alpine Fernando Alonso y Flavio Briatore, durante la temporada 2006 en la que Renault ganó los campeonatos de Pilotos y Constructores. X Briatore, además, dejó en claro que no existen negociaciones ni movimientos previstos a corto plazo. "Por el momento, no hay nada más que decir al respecto. Es piloto de Aston Martin y, hasta el final de esta temporada, seguirá siéndolo", afirmó. Las declaraciones fueron interpretadas como una buena noticia para Colapinto, ya que uno de los rumores más fuertes apuntaba a que Alonso podría ocupar uno de los asientos del equipo francés en el futuro.

El italiano también aprovechó el inicio de las vacaciones de la categoría para realizar un balance de la primera parte del campeonato. A través de sus redes sociales destacó el crecimiento de Alpine respecto de 2025 y valoró el trabajo realizado por Pierre Gasly y Colapinto. "Todo el equipo Alpine hizo un gran trabajo para volver a pelear en la zona media. Hemos sumado puntos en nueve de las 11 carreras y seguimos firmes en la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores", señaló.