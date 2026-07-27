Briatore lanzó una brutal sentencia tras un GP de Hungría olvidable para Colapinto y Gasly: "Es decepcionante"

Flavio Briatore fue contundente al analizar el pobre rendimiento de los pilotos de Alpine en el Hungaroring, donde se fueron sin sumar puntos.

Flavio Briatore no se guardó nada y lanzó una brutal sentencia sobre el rendimiento del Alpine en Hungría.

El Gran Premio de Hungría terminó de confirmar una tendencia que venía gestándose desde hace varias carreras. Alpine perdió oficialmente el quinto puesto del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1, lugar que ahora quedó en manos de Racing Bulls tras un nuevo fin de semana para el olvido de la escudería francesa, donde Franco Colapinto volvió a sufrir con el rendimiento de su A526.

Alpine y un GP de Hungría para el olvido Hace apenas unas fechas, el equipo de Enstone contaba con una ventaja de 15 puntos sobre Racing Bulls. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la estructura de Faenza y el marcado retroceso de Alpine cambiaron por completo el panorama antes del receso de verano. En el Hungaroring, Pierre Gasly finalizó 12°, mientras que Colapinto apenas pudo ser 15°, incluso después de advertir por radio que sospechaba de un posible problema mecánico en su monoplaza.

Alpine se fue el GP de Hungría sin sumar puntos. X @AlpineF1Team La diferencia quedó reflejada también en los resultados de sus rivales directos. Racing Bulls sumó con sus dos pilotos, Liam Lawson y Arvid Lindblad, mientras que Audi también volvió a meterse en la pelea gracias al noveno puesto de Nico Hülkenberg. Esa combinación terminó desplazando a Alpine hasta el sexto lugar del campeonato.

La brutal sentencia de Flavio Briatore tras el GP de Hungría Tras la carrera, Flavio Briatore no ocultó su decepción por el presente del equipo: "Irnos de una carrera sin sumar puntos es decepcionante, especialmente porque perdimos el quinto puesto en el Campeonato de Constructores", reconoció el asesor ejecutivo de Alpine. Además, fue autocrítico al admitir que Racing Bulls "ha hecho un mejor trabajo en esta etapa de la temporada".

Pese al difícil momento, el dirigente italiano se mostró optimista de cara a la segunda mitad del año. Alpine estrenará un importante paquete de actualizaciones en el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort, con la esperanza de recuperar la competitividad perdida: "Sabemos que las mejoras llegarán muy pronto y necesitamos dar un gran salto, uno que sabemos que somos capaces de lograr", aseguró Briatore.