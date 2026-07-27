Juanfer Quintero rompió el silencio tras su salida de River y dejó un guiño sobre su próximo destino

Juanfer Quintero volvió a explicar por qué decidió rescindir su contrato con el Millonario y habló sobre su futuro, que parece alejarse de Sudamérica.

Dos días después de oficializar su salida de River, Juan Fernando Quintero volvió a tomar la palabra. Ya con la rescisión de contrato consumada, el colombiano explicó nuevamente los motivos que lo llevaron a dejar el club, bajó el tono respecto de sus declaraciones anteriores y dejó en claro que el cariño por el Millonario seguirá intacto. Mientras tanto, su futuro parece estar cada vez más cerca de Europa.

Juanfer Quintero habló por primera vez tras su salida de River "Estoy muy agradecido por todo. Surgen situaciones en las que uno, como jugador de fútbol, tiene que tomar decisiones, y así fue", expresó Juanfer en diálogo con ESPN, luego de participar del partido despedida de Macnelly Torres en Medellín. Allí también remarcó que su vínculo con el cuadro de Núñez no cambiará pese a este desenlace: "El amor y el vínculo van a ser eternos. Siempre voy a estar a disposición y pendiente de River".

Sin embargo, el enganche volvió a justificar la decisión que tomó tras quedar relegado en la consideración de Eduardo Coudet. La relación con el entrenador quedó expuesta días atrás, cuando Quintero desmintió públicamente la versión del Chacho sobre la fecha en la que debía reincorporarse a los entrenamientos y aseguró que ese permiso ya había sido acordado previamente con la dirigencia.

Quintero habló sobre las diferencias futbolísticas que tiene con Coudet. ESPN En aquella entrevista, el colombiano también había dejado una frase que marcó el desgaste de la relación con el cuerpo técnico: "Si yo fuera prioridad, a las 24 horas estaba allá. Si me necesitan, voy a estar siempre", había afirmado, además de reconocer que él y Coudet tienen "gustos futbolísticos diferentes", palabras que terminaron anticipando una salida que ya parecía inevitable.

Ahora, con River definitivamente en el pasado, Quintero comienza a definir el próximo paso de su carrera. Si bien Atlético Mineiro apareció como el principal candidato para incorporarlo, en las últimas horas tomó fuerza el interés del Cagliari. Según trascendió desde Colombia, el club italiano avanzó con las negociaciones y busca convencer al mediocampista para concretar su regreso al fútbol europeo, donde ya vistió las camisetas de Pescara, Porto y Rennes.