Franco Colapinto no tuvo una buena carrera y terminó 15° en un GP de Hungría que ganó Lando Norris

La Fórmula 1 entregó una carrera vibrante en el Hungaroring, donde Lando Norris se quedó con el Gran Premio de Hungría y consiguió su primera victoria de la temporada 2026. El piloto de McLaren sacó provecho de un desarrollo cambiante, con estrategias cruzadas, abandonos y un cierre marcado por un Virtual Safety Car que terminó de definir la competencia.

La largada fue ideal para McLaren. Norris tomó la punta en la primera curva, pero apenas unos metros después Oscar Piastri superó a su compañero y pasó al liderazgo. Max Verstappen se acomodó tercero, por delante de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, mientras George Russell protagonizó otra mala salida y cayó hasta el fondo del pelotón.

Franco Colapinto , que largó con neumáticos medios, aprovechó inicialmente el retroceso de Russell para ganar una posición. Sin embargo, el argentino no pudo sostener ese avance y antes de completar la primera vuelta fue superado por Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto , quedando relegado al 14° lugar mientras buscaba mantenerse dentro de la estrategia prevista por Alpine .

Las primeras paradas comenzaron a modificar el panorama. Ferrari apostó fuerte con el ingreso temprano de Hamilton, obligando a Red Bull a responder con Verstappen. Poco después, McLaren llamó a boxes a sus dos pilotos para conservar el liderazgo, mientras Andrea Kimi Antonelli heredaba momentáneamente la punta de la carrera.

En ese contexto llegó uno de los momentos más frustrantes para Colapinto . Alpine decidió detenerlo en la vuelta 17, pero el argentino regresó a la pista inmerso en el tráfico detrás de Lance Stroll y Alex Albon. La bronca quedó reflejada en la radio del equipo , donde cuestionó la estrategia al considerar que la parada lo había perjudicado completamente.

Video: la bronca de Colapinto con los mecánicos de Alpine

X @julianronaldo

Cuando la carrera parecía encaminada para un cómodo 1-2 de McLaren, todo cambió. Piastri primero perdió tiempo tras un toque con el rezagado Carlos Sainz y, pocas vueltas después, sufrió una falla en la caja de cambios que lo obligó a abandonar. El incidente provocó un Virtual Safety Car que abrió una nueva ventana de estrategias para los líderes.

Norris, Hamilton y Leclerc aprovecharon la neutralización para colocar neumáticos blandos, mientras Verstappen permaneció en pista y ascendió al segundo puesto. Más atrás, Colapinto también se benefició parcialmente al no detenerse durante el VSC y escaló hasta el 14° lugar, aunque nunca encontró el ritmo necesario para acercarse a la zona de puntos. Checo Pérez, por su parte, volvió a abandonar tras sufrir otra falla en la suspensión de su Cadillac.

Colapinto terminó 16° y cerró la primera parte de la temporada sin sumar puntos. X @AlpineF1Team

Con pista libre en las vueltas finales, Norris administró la diferencia sin sobresaltos y cruzó primero la bandera a cuadros para sellar su primer triunfo del campeonato. Verstappen terminó segundo y Antonelli completó el podio, aunque quedó bajo investigación por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Para Colapinto, en cambio, fue otro domingo cuesta arriba: después de un fin de semana condicionado por el accidente del viernes y una estrategia que volvió a jugarle en contra, cerró el Gran Premio de Hungría fuera de la zona de puntos.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Lando Norris ganó el Gran Premio de Hungría: Colapinto terminó 15° El campeón del mundo arrasó en el Hungaroring y logró su primera victoria del año y la primera de McLaren. Max Verstappen fue 2° y Kimi Antonelli completó el podio. Por su parte, Franco Colapinto no tuvo una buena carrera y finalizó 15° mientras que su compañero Gasly concluyó en el 12° lugar. LANDO NORRIS WINS THE HUNGARIAN GRAND PRIX!! #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/tYrJ7ZuI9C — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Cinco vueltas para el final y todo por decidir Alonso superó a Colapinto y el argentino quedó 15°. Mientras que su compañero Gasly está 12°, con los dos Aston Martin entre él y el pilarense. Norris se encamina a la victoria, con 11s4 de ventaja sobre Verstappen y a casi 18 de Antonelli. Hamilton presiona al italiano, pero está siendo investigado por exceso de velocidad en el pitlane. Leclerc, Hadjar y Russell, que está séptimo, completan el grupo que giran con las mismas vueltas que el líder. Desde Lawson, octavo, para abajo tiene vuelta perdida.

¡Se quedó Piastri! Bandera amarilla y Virtual Safety Car El piloto australiano venía haciendo una gran carrera, pero una falla en el motor de su MclLaren provocó su abandono del GP de Hungría. From fighting for the win to pulling up at the side of the trackA desperately unlucky afternoon for Oscar #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ZX19BSdE8L — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Checo Pérez abandonó la carrera por una rotura en su suspensión Pérez rompió la suspensión delantera, pero logró llevar el auto a boxes para retirarse y evitar la aparición de una bandera amarilla. Los dos Cadillac están fuera de competencia, porque Bottas había abandonado en las primeras vueltas por un problema en los frenos. Perez has a suspension issue and is trundling back to the pits He joins his Cadillac team mate Bottas as the second retirement from this race #F1 #HungarianGP | LAP 51/70 pic.twitter.com/JUXuFsc5UI — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Norris lo pasó a Antonelli y recuperó el primer puesto NORRIS vs. ANTONELLI: LA LUCHA POR EL PRIMER PUESTO EN HUNGRÍA.#HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ml9vZQk0Hp — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Insólito lo de Sainz: casi choca a Piastri Piastri zafó de un problema grande, cuando se tocó con el rezagado Sainz al intentar adelantarlo: el español no lo vio y chocó con su goma trasera la delantera del de McLaren. ¡SE ENOJÓ OSCAR! En plena lucha por el primer lugar del #HungarianGP, Piastri fue tocado por Sainz y el australiano no escondió su bronca.Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hm8iCbcpCk — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Colapinto ingresó por segunda vez a los boxes y va para el final de carrera El piloto argentino ingresó por segunda vez en la carrera a los boxes y cambió sus gomas duras por otro mismo neumático. Ahora se ubica 17°. LAP 38/70: Franco stops. He rejoins on another set of Hards. pic.twitter.com/9AuBg2Y6pz — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 26, 2026

Norris se mantiene en la punta, pero todo se definirá en su parada a boxes Tras varias quejas de Norris, McLaren llamó a Piastri, que entró a boxes y volvió quinto. El vigente campeón hereda la punta y lidera con Verstappen y Leclerc detrás. Antonelli está cuarto, presionando al monegasco de Ferrari. Y detrás aparecen Piastri, a 11 segundos del italiano de Mercedes, Hamilton, Hadjar, Russell y Lawson.

La pelea entre los McLaren por la victoria está muy picante Norris está muy cerca de Piastri en la pelea por el primer lugar entre los dos McLaren. Encima el australiano avisó que los neumáticos "no se sienten muy bien". Leclerc, con mejor ritmo que Hamilton, no pude superar a su compañero. Colapinto marcha 16°. The two McLarens are fighting for the win as it stands - Oscar P1, Lando P2They are four seconds clear of third place Verstappen#F1 #HungarianGP | LAP 25/70 pic.twitter.com/p00Zr0P1e4 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Tremendo adelantamiento de Verstappen a Hamilton Hamilton fue por Lawson pero perdió demasiado tiempo, le dejó un hueco a Verstappen y el neerlandés los supera a los dos con una muy buena maniobra. El de Red Bull está ahora sexto y el de Ferrari, séptimo. Bottas, otra vez con problemas en los frenos, alcanzó a llevar su Cadillac a boxes, mientras salía humo del motor. ¡IMPRESIONANTE VERSTAPPEN PARA PASAR A HAMILTON!#HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3j87rw21Pe — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Colapinto a los boxes: está en el puesto 20° Franco Colapinto fue a boxes a cambiar sus gomas medias por las duras y perdió cinco posiciones cayendo hasta el puesto 20°. LAP 16/70 Franco’s in. He swaps his Mediums for a fresh set of Hards. pic.twitter.com/7Nz4nKr31Z — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 26, 2026

Russell, el único que sigue ganando posiciones El único que está ganando posiciones es Russell, que ya pasó a Gasly y quedó 11°, a una posición de los puntos. Delante tiene a Hülkenberg.

Piastri se mantiene firme en la punta El piloto australiano le sacó 1.5s de diferencia a Lando Norris y 2.8 a Max Verstappen. Detrás del neerlandés se encuentra Lewis Hamilton y Charles Leclerc mientras que Kimi Antonelli no puede salir del 6° lugar. The battle for P3 Hamilton is getting very close to Verstappen #F1 #HungarianGP | LAP 9/70 pic.twitter.com/kQdCPSLAn7 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Colapinto no pudo hacer nada con el Mercedes de Russell Franco Colapinto no pudo contener el brutal ritmo del Mercedes de George Russell y perdió otra posición cayendo al puesto 15°.

Colapinto no tuvo una buena largada y cayó al puesto 14° Franco Colapinto no tuvo una buena largada en el Hungaroring y perdió una posición con Bortoleto por lo cual cayó al puesto 14°. Por su parte, Pierre Gasly ganó un puesto y se ubica 11°. LAP 1/70: Mixed fortunes on the first lap, Pierre makes a place up to P11. Franco loses a place with some light contact in the first few corners. P11 - Pierre P14 - Franco — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 26, 2026

Tremenda largada de los McLaren Los dos pilotos de McLaren largaron de gran manera y con Piastri en el primer puesto, el equipo de Woking buscará meter un importante 1-2. ¡PIASTRI LO PASÓ A NORRIS EN LA LARGADA Y LIDERA EN HUNGRÍA!#HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Suwxe7YLGP — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

La Fórmula 1 anunció que el GP de Baréin se correrá en Malasia An historic agreement to preserve a Grand Prix this yearDemonstrating the sport’s ability to adapt, and showcasing the great vision of Bahrain and their commitment to F1, as well as the generosity of Malaysia to make this possible#F1 pic.twitter.com/cOgxdZlpY6 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026