El contundente análisis de Colapinto tras su carrerón en el GP de Barcelona: "Fue una carrera muy positiva"

Franco Colapinto completó otro fin de semana para destacar en la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó octavo en el Gran Premio de Barcelona y sumó cuatro puntos valiosos para Alpine, alcanzando las 19 unidades en el campeonato. En una carrera marcada por la histórica victoria de Lewis Hamilton con Ferrari, el pilarense volvió a demostrar consistencia y confirmó su gran presente en la máxima categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2066171076489445790&partner=&hide_thread=false THIRD DOUBLE POINT FINISH OF THE YEAR



Mega drive from both Pierre and Franco to climb up into the points this afternoon. pic.twitter.com/V4skgmsida — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 14, 2026 Tras bajarse del A526, Colapinto se mostró satisfecho con el rendimiento general del equipo, que logró colocar a sus dos monoplazas dentro de la zona de puntos. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la carrera fue la orden de equipo que recibió para ceder su posición a Pierre Gasly, una decisión que podría haber generado controversia, pero que el argentino tomó con absoluta naturalidad.

"Pierre no sé si tenía mejor ritmo, fue una decisión de equipo. Obviamente tuvimos mala suerte con el Virtual Safety Car, perdí mucho tiempo ahí y una posición, pero no pasa nada", explicó el joven piloto. Lejos de mostrarse molesto, destacó el trabajo realizado por Alpine y puso el foco en el resultado colectivo conseguido en Montmeló.

El análisis de Colapinto tras su 8° puesto en el GP de Barcelona El análisis de Franco Colapinto tras su meritorio P8 en Barcelona X @SC_ESPN El argentino también resaltó la importancia de haber sumado con ambos autos en una jornada clave para la escudería francesa. "Estoy muy contento por la performance del equipo tras volver a sumar puntos con ambos autos. Fue una carrera muy positiva y estamos contentos", afirmó. Luego, remarcó el valor de los puntos obtenidos en un campeonato cada vez más exigente: "Buena carrera. Creo que son muchos puntos, así que es algo muy positivo para el equipo".