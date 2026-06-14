¿Todo mal? El pedido de Gasly, la orden de Alpine y el enojo de Colapinto en Barcelona

Franco Colapinto recibió una orden de Alpine durante el Gran Premio de Barcelona y debió ceder su posición a Pierre Gasly en la vuelta 20 de la carrera. La decisión llegó después del reclamo del francés por radio del piloto francés, que sostenía que estaba perdiendo tiempo detrás de su compañero y que tenía ritmo para intentar avanzar sobre los autos que marchaban delante.

El argentino había comenzado la competencia por delante de Gasly. Colapinto largó desde la 13ª posición y el francés desde la 14ª, y ambos lograron avanzar lugares en los primeros metros de carrera, aunque Colapinto logró mantenerse por delante de Gasly durante el primer tramo de la carrera, pese a la presión constante de su compañero.

El pedido de Gasly y el enojo de Colapinto A medida que avanzaban las vueltas, Gasly comenzó a insistir por radio con que estaba perdiendo tiempo detrás del argentino. “Aquí estoy perdiendo tiempo”, transmitió el francés al equipo mientras seguía sin encontrar una oportunidad para superar a Colapinto en pista.

gasly radio El pedido de Pierre Gasly por radio durante las primeras vueltas en Montmeló. Finalmente, Alpine intervino. Tras la parada en boxes y con neumáticos duros, desde el muro le comunicaron al argentino la decisión estratégica: “Franco, deja pasar a Pierre, que intentará adelantar a Hulkenberg”.

Colapinto cumplió la instrucción y cedió la posición, aunque no ocultó su desacuerdo con la medida: “Va 1 o 2 segundos por detrás, y ni siquiera está esforzándose!”, lanzó el argentino en una comunicación con el equipo.