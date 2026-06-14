Video: Franco Colapinto hizo lo suyo en la largada y quedó a un paso de los puntos

El argentino aprovechó los primeros metros de carrera para avanzar posiciones y empezar con buenas perspectivas en Barcelona.

Franco Colapinto protagonizó una muy buena largada en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 y logró avanzar dos posiciones en los primeros metros de carrera. El piloto argentino de Alpine, que había partido desde el 13° lugar de la grilla, completó la primera vuelta en la undécima posición y quedó muy cerca de la zona de puntos.

La salida volvió a mostrar una de las características destacadas de Colapinto desde su llegada a la máxima categoría: su capacidad para ganar terreno en los instantes iniciales de las carreras.

Así fue la gran largada de Franco Colapinto Gran largada de Franco Colapinto en el GP de Barcelona Gran largada de Franco Colapinto en el GP de Barcelona El argentino participa en la séptima fecha de la temporada luego de una clasificación en la que alcanzó la Q2 y obtuvo el 13° puesto de partida. Tras un discreto paso por el Gran Premio de Mónaco, comenzó la carrera en Barcelona con un ritmo alentador y rápidamente se instaló a las puertas del top 10.