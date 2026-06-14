El look mundialista de Franco Colapinto: qué se puso y dónde fue

La pasión por la celeste y blanca trascendió las disciplinas deportivas: Franco Colapinto adoptó un look mundialista para el Gran Premio de España.

A pocos días del debut argentino en el Mundial 2026, Franco Colapinto apareció en Barcelona para el Gran Premio de España luciendo la camiseta de la Selección Argentina, demostrando que la pasión por la celeste y blanca no entiende de disciplinas deportivas ni de contextos.

La camiseta que eligió el piloto de Alpine era de diseño especial, con franjas verticales celestes y blancas. Contó con unos detalles en negro en el cuello y las mangas, inscripciones doradas como "WORLD CUP", y la palabra "Seahorse" en referencia al caballito de mar que es el emblema de la ciudad de Barcelona, además de un escudo bordado sobre el pecho izquierdo.

El desembarco de la Fórmula 1 en España coincidió con el inicio del máximo torneo de fútbol, lo que propició que numerosos pilotos se sumaran al clima mundialista. Colapinto junto a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, participaron en una dinámica especial organizada por la categoría durante el media day, caminando sobre césped y pateando una pelota contra un arco instalado en el ingreso al circuito.

"Son vibras de la Copa del Mundo", afirmó el argentino al arribar junto al equipo francés. El conjunto de Franco se completó con un pantalón de jean celeste de corte recto, zapatillas deportivas blancas con detalles grises, y un reloj metálico que le dio un toque de elegancia a un look que de otra manera podría haber resultado demasiado informal.