Evangelina Anderson cambió totalmente el look: ¡se sacó 35 centímetros y así quedó!

Evangelina Anderson sorprendió con un radical cambio de look: se cortó 35 centímetros de pelo y renovó su estilo. Mirá cómo quedó.

Evangelina Anderson decidió renovarse por completo y apostó por uno de los cortes que es de los grandes favoritos del 2026, dejando atrás su melena larga para animarse a un carre bob con textura, un look fresco y mucho más relajado.

El responsable del cambio fue Cristian Rey, un estilista de confianza que ya había trabajado con ella en otras ocasiones y que compartió detalles exclusivos sobre la transformación, explicando cuál fue la idea detrás de este nuevo estilo y cómo lograron que un cambio tan radical no resultara traumático sino todo lo contrario. "Le hicimos un bob, un carré bob con textura, pero tirando más a recto, que es la tendencia de ahora", explicó Cristian Rey.

El corte cae a la altura de los hombros y evita los excesos de capas o los desconches agresivos que a veces envejecen la apariencia. Además, el estilista reveló que el objetivo principal fue lograr un cambio real y no solamente un retoque estético, una diferencia sutil pero importante que separa a las que se animan de verdad de las que solo juegan a los bordes.

"Quisimos buscar algo fresco, cómodo y que sea realmente un cambio. Del cabello largo pasamos a sacarle casi 35 centímetros de largo para que quede así", contó Rey, una cifra impresionante que pone en perspectiva la magnitud de la transformación y el valor que tuvo Evangelina para desprenderse de tanto pelo acumulado durante años.

Además del corte, la modelo renovó el color con una base mucho más natural acompañada por baby lights. "Hicimos una base natural con mechas baby light para iluminarla, con un contorno más marcado", explicó el estilista, dando cuenta de un trabajo minucioso que buscó potenciar sus facciones.