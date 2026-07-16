Evangelina Anderson mostró el traje de baño que vas a querer este verano: mirá cómo es

Evangelina Anderson deslumbró en Marbella con un traje de baño de inspiración pin up que vas a querer tener. ¡Mirá!

Durante sus vacaciones en Marbella, Evangelina Anderson compartió una producción de fotos en la que deslumbró con dos looks coordinados inspirados en el clásico estampado Majólica, un diseño de mosaicos mediterráneos.

Para su primera aparición, la modelo eligió un conjunto de dos piezas con el tradicional estampado de mosaicos en tonos azul y blanco, inspirado en los azulejos italianos y mediterráneos.

El look estuvo integrado por un crop top off shoulder con hombros descubiertos y mangas cortas abullonadas, un diseño romántico que resaltó la zona de las clavículas y le dio frescura al estilismo. Lo combinó con una falda tubo de largo midi y cintura alta, que se destacó por la abertura frontal que estilizó su silueta. Como complemento, eligió unas sandalias planas tipo slides con el mismo estampado, logrando una armonía total.

En su segunda propuesta, Evangelina llevó la tendencia Majólica a un terreno más sensual, pensado para la playa y los días de sol. La modelo eligió un conjunto de baño que combinó el clásico estampado de mosaicos con una silueta de inspiración retro, logrando un look que evocaba la estética pin up de los años cincuenta.

El conjunto estuvo compuesto por un corpiño tipo bustier con aro y breteles finos, que realzaba el escote con un aire vintage pero actual. La parte inferior, un culotte de tiro medio con el mismo estampado, mantuvo la coherencia visual del conjunto y completó una apuesta equilibrada y re femenina.