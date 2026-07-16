El lado menos futbolero de Messi: los seis hoteles de lujo que tiene en España y Andorra

Lionel Messi no solo construyó una carrera única dentro de la cancha. En los últimos años, el capitán de la Selección argentina también consolidó un perfil empresario que incluye inversiones inmobiliarias, proyectos gastronómicos y una cadena hotelera propia: MiM Hotels.

La marca reúne seis hoteles boutique ubicados en algunos de los destinos turísticos más buscados de España y Andorra: Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret, Andorra y Sotogrande. Desde noviembre de 2025, la operación de estos establecimientos pasó a estar bajo la gestión de Meliá Hotels International, que los incorporó a The Meliá Collection, aunque la propiedad de la cadena sigue vinculada a Messi.

El portfolio combina playa, montaña, nieve, puertos deportivos, gastronomía de autor, spa y suites exclusivas. Para los viajeros argentinos, hay un dato clave: las tarifas están expresadas en euros y pueden variar según temporada, disponibilidad y categoría de habitación.

El primer hotel de la cadena fue el MiM Sitges, ubicado cerca de Barcelona, en una de las zonas costeras más elegidas por quienes buscan mar, diseño y cercanía con la ciudad.

El establecimiento tiene 77 habitaciones y una propuesta asociada al descanso urbano frente al Mediterráneo. Entre sus servicios se destacan la terraza en altura, piscina exterior, piscina en la azotea, spa, centro de bienestar, espacios gastronómicos y habitaciones adaptadas.

Según tarifas de referencia publicadas para el establecimiento, alojarse allí puede partir de unos 120 euros por noche en temporada baja, aunque los valores cambian según la fecha y el tipo de habitación.

Hotel MiM Ibiza Es Vivé. Foto: Tripadvisor.

Ibiza, adultos only y estética art déco

Otro de los hoteles más llamativos del grupo es el MiM Ibiza, ubicado en uno de los destinos más famosos del Mediterráneo. A diferencia de otros establecimientos familiares, esta propiedad funciona bajo un concepto solo para adultos.

El hotel combina una estética inspirada en el art déco con una propuesta de descanso, pileta, terraza, bar, restaurante y tratamientos de spa. La propia página de Meliá lo presenta como un alojamiento con zona de azotea, piscina exterior, bar piscina y restaurante.

Cuenta con 52 habitaciones y, según los valores de referencia difundidos, las tarifas pueden moverse entre 225 y 525 euros por noche, de acuerdo con la época del año.

Hotel MiM Mallorca. Foto: Hotel MIM.

Mallorca, bienestar frente al Mediterráneo

El MiM Mallorca apuesta por una experiencia enfocada en el relax. Se trata de un hotel boutique solo para adultos, con una propuesta asociada al bienestar, el diseño y las vistas mediterráneas.

Entre sus servicios figuran terraza, piscina exterior, piscina en la azotea, tratamientos de spa, bar de piscina y habitaciones adaptadas. Además, el hotel está presentado como una propiedad de Messi con spa exclusivo y hammam, dos elementos que refuerzan su perfil de descanso y desconexión.

El complejo cuenta con 98 habitaciones y los valores de referencia rondan los 200 euros por noche, aunque la tarifa final depende de la temporada y de la disponibilidad.

Baqueira, nieve, montaña y una suite para fanáticos

En el Valle de Arán, junto a la estación de esquí de Baqueira Beret, se encuentra el MiM Baqueira, una de las propiedades más vinculadas al turismo de invierno.

El hotel tiene 141 habitaciones y uno de sus grandes atractivos es una suite temática inspirada en Lionel Messi, pensada especialmente para fanáticos del futbolista. La propuesta se completa con spa de montaña, circuito de hidroterapia, piscina con jets, poza fría, pediluvio, baño de vapor, duchas de sensaciones, masajes y tratamientos de belleza.

En este caso, las tarifas de referencia comienzan alrededor de los 150 euros por noche, aunque pueden modificarse en plena temporada de nieve.

Andorra, lujo en los Pirineos

La cadena también tiene presencia en Andorra con el MiM Andorra, ubicado entre Escaldes y Andorra la Vella. Es uno de los hoteles de perfil más premium del portfolio.

Meliá lo presenta como un hotel boutique de alta gama en los Pirineos, con habitaciones sofisticadas, espacios de bienestar y una propuesta gastronómica vinculada al restaurante HINCHA, del chef Nandu Jubany.

El establecimiento cuenta con 31 habitaciones. Su suite principal, de acuerdo con la información difundida, tiene 62 metros cuadrados, terraza privada y jacuzzi. Las habitaciones estándar parten de valores cercanos a los 200 euros por noche, siempre sujetos a variación por fecha y categoría.

Sotogrande, la apuesta en la costa de Cádiz

El sexto hotel de la cadena es el MiM Sotogrande, ubicado en el exclusivo puerto deportivo de Sotogrande, en la provincia de Cádiz. Es una propuesta muy distinta al resto porque combina estética náutica, vistas al puerto y cercanía con el mar.

El hotel se presenta como un establecimiento boutique de lujo con vistas al Mediterráneo, Gibraltar y la costa del norte de África. Algunas suites cuentan con terraza cubierta, dos dormitorios, living, dos baños y vistas al Puerto Deportivo.

Tiene 45 habitaciones, muchas de ellas con terrazas. Las tarifas de referencia comienzan cerca de los 230 euros para habitaciones dobles y pueden superar los 500 euros en las suites.

Un negocio que muestra otra faceta de Messi

Con hoteles en playa, montaña, nieve y destinos exclusivos, MiM Hotels muestra una faceta menos visible de Lionel Messi: la del empresario que diversificó su patrimonio más allá del fútbol.

La cadena mantiene una identidad ligada al lujo boutique, la sustentabilidad, el bienestar y la experiencia personalizada. La llegada de Meliá a la gestión operativa le aporta distribución internacional, estándares globales y mayor visibilidad dentro del segmento premium.

Para los fanáticos, dormir en uno de estos hoteles puede tener un atractivo extra: acercarse al universo de Messi desde un lugar inesperado, lejos del estadio, pero dentro de una marca que lleva su sello.