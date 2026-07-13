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Laurita Fernández

Laurita Fernández te muestra cómo lograr un look chic y relajado

No te pierdas todas las fotos y detalles del look de Laurita Fernández en su paso por Madrid. ¡Mirá!

MDZ Estilo

Mirá el look de Laurita.

Mirá el look de Laurita.

Durante sus vacaciones en España junto a su novio Matías Busquet, Laurita Fernández compartió un look que contó con prendas clásicas, colores neutros y una silueta cómida, logrando un equilibrio perfecto fácil de replicar.

Llevó una camisa blanca oversize, la cual Laurita llevó con algunos botones desabrochados y las mangas remangadas hasta los antebrazos.

El look se completó con un pantalón sastrero de tiro alto en verde oliva, un color muy presente en las colecciones primavera-verano por su versatilidad y su conexión con la paleta natural del estilo mediterráneo; y llevó como calzado unas sandalias planas tipo flip flop de color negro.

Por último, sumó un cinturón fino de cuero marrón y un bolso de rafia natural con detalles de cuero marrón que cerraron el estilismo con coherencia cromática.

Mirá las fotos del look de Laurita Fernández:

El look de Laurita Fernández en Madrid.

El look de Laurita Fernández en Madrid.

La fórmula infalible de Laurita Fernández para un look relajado pero elegante.

La fórmula infalible de Laurita Fernández para un look relajado pero elegante.

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