Laurita Fernández te muestra cómo lograr un look chic y relajado
No te pierdas todas las fotos y detalles del look de Laurita Fernández en su paso por Madrid. ¡Mirá!
Durante sus vacaciones en España junto a su novio Matías Busquet, Laurita Fernández compartió un look que contó con prendas clásicas, colores neutros y una silueta cómida, logrando un equilibrio perfecto fácil de replicar.
Llevó una camisa blanca oversize, la cual Laurita llevó con algunos botones desabrochados y las mangas remangadas hasta los antebrazos.
El look se completó con un pantalón sastrero de tiro alto en verde oliva, un color muy presente en las colecciones primavera-verano por su versatilidad y su conexión con la paleta natural del estilo mediterráneo; y llevó como calzado unas sandalias planas tipo flip flop de color negro.
Por último, sumó un cinturón fino de cuero marrón y un bolso de rafia natural con detalles de cuero marrón que cerraron el estilismo con coherencia cromática.