La reina Letizia y el rey Felipe VI brillaron con unos looks dignos de imitar

No te pierdas las fotos de los impecables looks de la Reina Letizia y el rey Felipe VI para la primera edición de "Docentes Referentes".

El acto institucional de la primera edición de "Docentes Referentes", organizado por la Fundación Ibercaja y presidido por la infanta Sofía en Zaragoza, fue el escenario donde dio su primer discurso oficial. Por supuesto, la familia real acompañó a la benjamina con unos estilismos sastreros impecables.

Para la ocasión, la reina Letizia apareció con un traje en color arena confeccionado en lino, uno de los tejidos estrella de la temporada primavera-verano. El conjunto incluía un blazer entallado de dos botones, solapas clásicas y hombros suavemente estructurados. Debajo, llevó un top blanco de escote recto que reforzó la estética minimalista, junto a un pantalón de tiro alto y pierna ancha con caída fluida.

En lugar de stilettos, Letizia optó por alpargatas de cuña, y los accesorios mantuvieron la misma línea depurada: una cartera blanca de mano con herrajes dorados, un collar de eslabones y pequeños aros dorados.

Felipe VI, por su parte, eligió una propuesta más tradicional pero igualmente actual, y lució un traje azul marino de corte impecable, con saco de dos botones, pantalón recto y camisa blanca con líneas celestes sutiles. El toque de color lo puso una corbata en tono lavanda, que rompió la monocromía del conjunto con un delicado contraste.