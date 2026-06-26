La reina Letizia Ortiz apareció renovada y mostró su primer look de verano

La reina Letizia Ortiz deslumbró con su primer look veraniego y un cabello con ondas que sorprendió a todos en Palacio Real de El Pardo. No te pierdas las fotos en la nota.

El emblemático Palacio Real de El Pardo se vistió una vez más de gala para recibir a los reyes de España en su reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias. Y, como suele ocurrir en cada aparición, la reina Letizia no defraudó.

La monarca presentó el primer look oficial del verano 2026, en el cual optó por un traje de chaqueta cruzada de lino beige con pantalón de pernera ancha y top blanco. Esta paleta de tonos neutros armonizó perfectamente con la solemnidad del Palacio Real.

Sin embargo, lo que más brillo del estilismo no fue la ropa, sino su melena con unas ondas XL amplias y elegantes. El volumen y la textura de su cabello no solo la hicieron ver muy fresca, sino que también le dieron un aire descontracturado que contrastó con la formalidad del conjunto.