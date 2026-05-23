La curiosa razón por la que la reina Letizia dejó atrás los tacos altos

Un detalle en el atuendo de la reina Letizia de España reveló el motivo detrás de su cambio de calzado. ¿Qué pasó?

Durante una visita a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC) en Aranjuez con motivo del X Aniversario del nuevo edificio en el que se encuentra ubicada la academia, la reina Letizia completó su agenda de compromisos de la semana con una cita que exigía un look diplomático, sobrio pero elegante, y no defraudó.

Para la ocasión, Letizia rescató un elegante vestido midi de su armario que lleva en su repertorio de estilo cerca de 10 años, una prenda que ya había usado en innumerables ocasiones durante su etapa como princesa de Asturias y que hoy vuelve al ojo público demostrando que la atemporalidad es posible cuando se eligen bien las piezas.

Firmado por Felipe Varela, el que fue su modista de confianza durante años, el vestido es un diseño clásico en precioso tweed blanco, de corte midi, con botones en el torso y solapas de estilo blazer que le dan un aire de chaqueta pero con la fluidez de un vestido.

Uno de los detalles más sofisticados de esta pieza es la manga tres cuartos, capaz de dotar de más elegancia a esta atemporal prenda y que además resulta ideal para las temperaturas templadas de la primavera madrileña. Con bolsillos frontales, también incluyó un cinturón fino que creó contraste en color y también dimensión entre el torso y las piernas, marcando la cintura y estilizando la figura.

La reina combinó el vestido con unos salones destalonados de tacón sensato, dejando en claro que sus looks ya no se rendirán al calzado hermético e incómodo que tanto la hizo sufrir en años anteriores, y lució uno de sus bolsos preferidos, un modelo de Carolina Herrera que ya se ha convertido en su accesorio predilecto cuando se trata de vestir elegante y sin mucha ornamentación, cerrando un look que fue una lección de estilo clásico pero actual.