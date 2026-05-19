El look de bikini de esta famosa argentina desató la locura entre sus seguidores

La influencer compartió imágenes en bikini desde Marbella, revolucionando las redes sociales. ¡Mirá las fotos de su look!

En una escapada que la llevó a la soleada Marbella, una joya de la Costa del Sol que tantos famosos eligen para desconectar del bullicio y recargar energías, Marta Fort volvió a ser noticia y protagonista en las redes sociales.

Acostumbrada desde chica a convivir con la fama, la joven encontró en la moda y los viajes su propio lenguaje para expresarse y conectar con sus seguidores, y en plena escapada a la ciudad española decidió regalarse unos días de relax.

"Necesitaba Marbella", escribió la influencer junto a unas fotos tomadas en una inmensa piscina de agua clara, bajo un cielo completamente despejado, imágenes que la mostraban relajada y sonriente, disfrutando del clima cálido y de unas vacaciones que, según dejó ver, eran más que necesarias para cortar con la rutina y recargar pilas.

Marta posó para la cámara en diferentes ángulos con un bikini marrón. La publicación, que contó con varias tomas de la piscina, fue un éxito rotundo y acumuló cientos de miles de interacciones en cuestión de horas.