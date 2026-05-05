Marta Fort reveló la impactante cifra en dólares que gastó en una noche descontrolada en Miami

En una entrevista íntima para Resto del mundo, la hija de Ricardo Fort detalló el presupuesto que maneja para sus salidas nocturnas.

El apellido Fort siempre fue sinónimo de una vida sin restricciones, y Marta Fort parece estar decidida a honrar ese legado con una autenticidad que sacude las redes sociales. Durante una charla distendida con Fede Bal para el programa Resto del mundo, la joven influencer abrió las puertas de su intimidad en Miami y no dudó en ponerle números a su estilo de vida nocturno, despertando asombro por la magnitud de las cifras mencionadas.

Cuánto gasta Marta Fort en un boliche de Miami.Cuánto gasta Marta Fort en un boliche de Miami.

Entre los tres mil dólares y el error de las cinco cifras La conversación tomó temperatura cuando Bal indagó sobre la exclusividad de sus salidas. Marta, sin rodeos, confesó que en su última noche de boliche el ticket final alcanzó los tres mil dólares. "Me abaraté un poco", lanzó con humor, dando a entender que ese monto se sitúa incluso por debajo de lo que suele desembolsar en los sectores más reservados de la ciudad estadounidense. Ante la sorpresa del conductor, la joven confirmó que tales gastos son, para ella, parte de una rutina habitual.

marta fort instagram (2) Fiel al legado familiar, la joven de 22 años muestra su día a día rodeada de viajes y consumos exclusivos. Instagram @martacfort Sin embargo, el momento más impactante de la entrevista llegó cuando Martita relató una anécdota que pudo haberle costado una pequeña fortuna por un descuido técnico. Según sus palabras, estuvo a un paso de autorizar un pago de 11 mil dólares debido a una confusión al momento de utilizar el posnet en una de sus tantas noches de fiesta. Este relato grafica el nivel de consumo que se maneja en los circuitos VIP que la heredera frecuenta, donde el acceso a mesas generales es una opción inexistente.

marta fort instagram (1) El susto de los 11 mil dólares: Marta recordó el día que casi paga una suma récord por un error administrativo. Instagram @martacfort