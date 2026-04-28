Marta Fort desenmascaró a Virginia Gallardo y fue letal: "Usó la imagen de mi papá para..."
La hija de Ricardo Fort fue entrevistada en un móvil de La mañana con Moria y fue durísima al hablar de la diputada nacional.
Marta Fort volvió a referirse públicamente a Virginia Gallardo y dejó en claro que no hay lugar para un acercamiento entre ellas. Sus declaraciones se dieron durante una nota para La mañana con Moria, donde fue contundente sobre el tema.
"Yo creo que es momento de soltar", sentenció la hija de Ricardo Fort. "Creo que ella no me debe nada a mí y yo no le debo nada a ella. Fue una de las ex de mi viejo y no tiene por qué tener relación conmigo y yo con ella. Creo que no tenemos nada que conversar", lanzó sin filtros Marta.
En esa misma línea, la joven remarcó que no existe ningún tipo de vínculo actual ni motivo para que lo haya. "Virginia es una persona que no tiene por qué tener vínculo conmigo o mi familia", reafirmó Fort.
Al profundizar sobre el origen del distanciamiento, la hija de Ricardo explicó que hubo un episodio que marcó un antes y un después: "Todo se puso raro después de una confusión que se dio en un momento, no directamente para con nosotros, pero que sí fue incómoda".
Por último, Marta Fort fue más allá y deslizó una crítica directa hacia Virginia Gallardo al referirse a su relación pasada con su padre.
"Yo creo que Virginia sí usó la imagen de mi papá para salir favorecida. Es obvio. Aprovechó el momento. Sabía que picaba. Nosotros nos conocemos todos, dale", afirmó la joven. "Sabemos lo que vende y cómo vender", concluyó Marta.