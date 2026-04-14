Las irregularidades de campaña que salpican a Virginia Gallardo y a La Libertad Avanza Corrientes: la sanción de la Justicia

La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Corrientes quedó en el centro de la polémica luego de que la Justicia determinara una dura sanción económica contra el espacio político. La medida salpica directamente a la figura de Virginia Gallardo , quien encabezó la lista en los comicios del año pasado y asumió como diputada nacional el 10 de diciembre de 2025.

El Juzgado Federal N° 1 de Corrientes , con competencia electoral, resolvió suspender de manera provisoria el financiamiento partidario de LLA en el distrito y aplicar una multa equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al desenvolvimiento institucional.

Embed - Virginia Gallardo en el ojo de la tormenta tras una sanción judicial para la Libertad Avanza

La decisión judicial se fundamenta en una grave omisión administrativa por parte de los apoderados del partido: la falta de presentación del informe final de campaña .

Este documento es de carácter obligatorio para todas las fuerzas políticas y debe detallar con precisión:

El origen de los fondos y aportes recibidos.

El destino y detalle de los gastos realizados durante la contienda electoral.

El estado final contable tras las elecciones.

La retención de fondos implica que el partido no recibirá dinero por parte del Estado Nacional hasta que no regularice su situación y presente los balances exigidos por la ley.

Dudas sobre los fondos y repercusión mediática

virginia gallardo - diputada (2) La diputada y mediática, como cara de otra polémica. Archivo MDZ

El silencio contable del partido generó suspicacias que rápidamente escalaron a los medios de comunicación nacional. Durante la emisión del programa Lape Club Social, conducido por Sergio Lapegüe, el periodista y su equipo analizaron la resolución judicial e instalaron interrogantes sobre el manejo del dinero.

"¿Gastó de más? No se sabe", se cuestionó Lapegüe al aire, remarcando la intimación de la Justicia frente a la falta de respuestas de LLA.

Por su parte, si bien Virginia Gallardo argumenta que la responsabilidad recae exclusivamente sobre la estructura del partido y sus apoderados ("Yo no tengo nada que ver, es el partido"), en el programa señalaron que, como cabeza de lista y principal referente del espacio, se le exige estar al tanto de los manejos financieros de su propia campaña.

El comunicado compartido por Gallardo

virginia gallardo comunicado lla El comunicado de la LLA Corrientes. IG @virchugallardo

Con el objetivo de apagar el incendio mediático, la fuerza política emitió un comunicado oficial fechado el 13 de abril de 2026, firmado por la presidenta del partido a nivel provincial, la Dra. Laura Marcoré. Virginia Gallardo se encargó de difundir el texto inmediatamente a través de sus historias de Instagram.

En el mismo, confirmaron que en el día de la fecha se presentó ante la Justicia Federal el informe final de campaña correspondiente a las elecciones generales del 26 de octubre de 2025, cumpliendo así con la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. El texto subraya que "no existe observación alguna respecto a la rendición", y que la actuación judicial se limitó únicamente a una "intimación formal" por la demora en la entrega, la cual ya fue subsanada.

El partido confirmó que interpuso un recurso de apelación contra la multa económica y la suspensión de fondos, por considerarla "jurídicamente improcedente y contraria al principio de legalidad".