La diputada Virginia Gallardo se disfrazó de Lionel Messi y bailó para recibir el Mundial: "Palpitando"

La legisladora de LLA visitó un predio de fútbol infantil, entregó regalos y se mostró con la camiseta del diez a la espera del debut de la Selección Argentina.

En la cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, se sumó a la fiebre mundialista con una particular aparición pública en su provincia natal. Con la camiseta del 10 y una máscara de Lionel Messi, la legisladora visitó un club de barrio.

La recorrida tuvo lugar en Rubio Fútbol 5, un predio ubicado en Corrientes Capital. Durante la jornada, Gallardo jugó al fútbol con los niños presentes y entregó pelotas con los colores de la bandera nacional.

El video de Virginia Gallardo en sus redes Embed - Virginia Gallardo

En dicha publicación, la representante del oficialismo en la Cámara Baja detalló el propósito de su visita: “Palpitando el clima mundialista y adentrándonos en una etapa cargada de emociones, expectativas y mucha ilusión, este fin de semana fuimos a acompañar a los chicos en Rubio Fútbol 5, un espacio de Corrientes Capital que reúne a equipos infantiles de distintos barrios de la ciudad a través del fútbol”.

Sobre la modalidad elegida para acercarse al espacio deportivo, Gallardo explicó su postura: “Quisimos hacer algo simple, pero que para nosotros significa mucho: acompañar, compartir tiempo, reírnos y vivir una tarde distinta. Por eso llegamos disfrazados de Messi, con algunos regalos”. Además, a modo de conclusión sobre su actividad territorial, la dirigente libertaria reflexionó: “a veces no se trata de grandes gestos, sino de hacerse presente. Y eso, al final, es lo que más vale”.