Mario Pergolini reveló los detalles de un llamativo negocio familiar que volvió viral en redes: "Qué cosa rara"

En su programa diario, el conductor detalló el insólito proyecto ideado por una madre y su hija que genera furor en las redes sociales.

Durante la emisión de su programa Otro día perdido, Mario Pergolini sorprendió a sus compañeros al revelar un emprendimiento tan insólito como novedoso. El conductor contó que descubrió en las redes sociales un servicio profesional dedicado de manera exclusiva a brindar rascadas corporales.

Qué piensa Mario Pergolini del emprendimiento de rascados corporales Ante la incredulidad inicial de los presentes en la mesa, el presentador aclaró que la propuesta es real y tiene una historia familiar detrás. “El otro día hablé con unas personas, y esto es verdad, que dan un servicio de rascada. En serio, tienen un Instagram”, comenzó explicando.

El panel opinó sobre la insólita propuesta y recordó anécdotas del colegio. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Según relató el periodista, el proyecto nació por iniciativa de dos mujeres que buscaban una alternativa laboral diferente. “Es una madre y una hija que estaban buscando algo para hacer. No querían hacer masajes y se dieron cuenta de que a sus amigos les encantaba cómo rascaban con las uñas”, detalló.

Respecto al funcionamiento de la atención, Pergolini dio precisiones sobre los valores y las modalidades disponibles. “Tienen sesiones de 15, 30 y 45 minutos en donde te rascan la espalda, la cabeza...”, señaló durante la conversación con su equipo.

Además de la técnica manual, el creador del ciclo mencionó que utilizan accesorios complementarios para intensificar la experiencia. “También tienen aparatitos. ¿Vieron ese que parece un batidor y que cuando lo apoyás en la cabeza hace cosquillas? También lo usan”, agregó.