Mario Pergolini reveló cómo vivió la final del Mundial 2026 y dejó a todos en shock

En Otro día perdido, el conductor confesó la insólita decisión que tomó mientras Argentina y España jugaban en la final del Mundial 2026.

Mario Pergolini sorprendió a todos al revelar qué hizo en la final del Mundial 2026.

Mario Pergolini decidió vivir la final del Mundial 2026 de una manera muy diferente a la mayoría de los argentinos y lo contó en Otro día perdido. Durante la conversación con Evelyn Botto, el conductor relató que salió en busca de una sala de cine, aunque no tuvo éxito. "Yo fui a buscar un cine. Todos estaban cerrados", reveló el periodista.

Su compañera reaccionó sorprendida ante la confesión y el conductor continuó con su relato: "Después hice otro tipo de cosas". "Y en el segundo tiempo tenía que trabajar, así que hice un par de cosas para el programa de hoy", comentó el comunicador.

En la emisión del lunes de Otro día perdido, el conductor no tuvo invitados. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La actitud de Pergolini generó una contundente respuesta de Botto: "¿Vos estás demente?". "Dementes están ustedes que se deprimen con este tipo de cosas", aseguró Pergolini.

El conductor también contó una situación cotidiana que lo molestó durante ese día.