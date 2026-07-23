El sorpresivo recuerdo de Mario Pergolini sobre cómo es Rosalía en persona tras la polémica con Argentina: "Nos llamó la atención..."

Pergolini se refirió a la polémica que enfrenta la cantante por su comentario negativo sobre Argentina y recordó el día que estuvo con ella en Otro día perdido.

Mario Pergolini se refirió en Otro día perdido a la polémica que enfrenta Rosalía luego de que reposteara un video de Mia Khalifa donde se refería de manera despectiva a la Argentina. Si bien la cantante luego pidió disculpas, la situación ha seguido generando comentarios.

Con su habitual sentido del humor, el conductor hizo referencia al episodio y lanzó una broma sobre la posibilidad de que la artista visitara el programa. "¿Rosalía pidió venir al programa? Le dije que no...", bromeó el periodista.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre Rosalía Sin embargo, Pergolini aclaró que no considera que la cantante haya actuado con una intención negativa. "Rosalía se confundió. No se dio cuenta", aseguró el comunicador.

Además, Pergolini recordó la visita de la artista al ciclo y aseguró que la impresión que le generó en aquel momento fue diferente a la imagen que se instaló después de la polémica. "Cuando vino acá nos pareció muy inocente en serio. Nos llamó la atención de alguna forma lo aniñada que es", contó el conductor.

La cantante participó en el programa número 100 el año pasado. Captura de pantalla Youtube Eltrece. En relación con la explicación que dio Rosalía sobre el origen de la publicación, el periodista señaló: "Ella dijo que compartió a alguien que subió su canción".