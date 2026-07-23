Se filtró el complicado panorama que golpea al show de Rosalía en Argentina: "Están..."

Marina Calabró habló en El Observador sobre el pedido de disculpas de la cantante y la crisis que afecta el concierto de ella en nuestro país.

Rosalía quedó envuelta en una polémica por el reposteo que hizo de una publicación que hablaba mal de Argentina.

El reciente traspié de Rosalía en TikTok no pasó desapercibido en la agenda mediática y encendió las críticas de Marina Calabró. Al aire de su ciclo en El Observador, la comunicadora puso bajo la lupa la autenticidad del perdón de la cantante.

El malestar de la periodista surgió a raíz de las publicaciones que la artista subió a sus historias de Instagram. En la primera de ellas, con un emoji de bandera Argentina, la cantante expresó: "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía. Mala mía, perdón". Luego, en otra historia, manifestó: "Solo tengo amor por Argentina".

Esto fue lo que dijo Marina Calabró sobre Rosalía en El Observador Frente a estas palabras, Calabró no ocultó sus dudas sobre la narrativa del error involuntario: "¿Quién puede creer que tamaña estrella?". Fue entonces cuando la periodista destacó que la artista tiene en esa red social "27.9 millones, casi 28 millones de seguidores, y nos quiere hacer creer que se distraen las redes sociales y que no tiene un community manager". Según la periodista, el pronunciamiento de la cantante no respondió a una iniciativa espontánea, sino al rechazo del público y al impacto comercial en sus presentaciones.

A su vez, la comunicadora reprochó el formato elegido para el descargo y señaló que una actitud transparente habría requerido un mensaje directo en video. "No le creo nada de lo que dijo", afirmó Calabró.

El pedido de disculpas de la cantante. Por otra parte, la controversia también salpicó la gestión del Movistar Arena sobre la devolución de las localidades. "Están preocupados. De hecho, tuvieron que sacar un comunicado diciendo que toda entrada que se haya comprado con diez días de anticipación... Lo cual, no lo crean, Defensa del Consumidor está del lado del que la quiera devolver", explicó la periodista.