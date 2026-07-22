Qué significa La Perla, la canción de Rosalía que desató la polémica con Argentina

La canción La Perla, de Rosalía , quedó en el centro de la polémica luego de que compartiera un video que se burlaba de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial. El tema que usó la actríz Mía Khalifa en TikTok, retrata a una persona manipuladora y conflictiva.

El escándalo estalló cuando la cantante española publicó en sus redes sociales un video de la exactriz pornográfica musicalizado con La Perla para ironizar sobre la caída de la Scaloneta. Sin embargo, Rosalía eliminó la publicación tras la fuerte reacción de sus seguidores y pidió disculpas.

Lejos de cualquier referencia deportiva, La Perla describe a una persona egoísta, tóxica y poco confiable. La artista marca ese perfil con frases como: "Medalla olímpica de oro al más cabrón, tienes el podio de la gran desilusión".

Rosalía fue el foco de las críticas por compartir un video con su canción La Perla que criticaba a Argentina.

Uno de los conceptos que más se repite en la letra es "Es una perla, nadie se fía". En España, la expresión "ser un perla" se utiliza de forma irónica para describir a una persona problemática, de mala conducta o en la que no se puede confiar.

A lo largo del tema, Rosalía profundiza esa descripción y presenta al protagonista como alguien que engaña, desaparece cuando los demás lo necesitan y actúa únicamente por conveniencia. Incluso lo define como un "terrorista emocional", una metáfora para reflejar el daño afectivo que provoca en sus vínculos.

La letra también hace hincapié en su falta de responsabilidad y compromiso. En otro tramo advierte: "Nunca le prestes na', no lo devolverá", reforzando la idea de que se trata de una persona incapaz de cumplir su palabra o leal.

En quién se inspiró Rosalía para escribir La Perla

Aunque la canción volvió a viralizarse por la polémica relacionada con la Argentina, cuando Rosalía lanzó la canción se especuló con que podía estar dedicada a Rauw Alejandro, luego de la separación. Sin embargo, la cantante explicó que la inspiración fue completamente diferente.

Según contó, la idea nació mientras leía sobre Santa Fabiola de Roma. En ese relato encontró que al esposo de la aristócrata lo describían como "un perla", un modismo muy utilizado en España para señalar a una persona especialmente conflictiva. Esa expresión llamó su atención y terminó convirtiéndose en el eje de la canción.