"Tengan miedo": Joaquín Levinton reversionó un himno británico de Oasis en la previa al partido entre Argentina e Inglaterra
El líder de Turf transformó el tema más famoso de los hermanos Gallagher en un canto de apoyo para el equipo de Lionel Scaloni.
Joaquín Levinton volvió a demostrar por qué es uno de los personajes más carismáticos y queridos del espectáculo argentino. El músico, que supo consolidar su popularidad masiva tras su paso por la televisión, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una propuesta artística cargada de ingenio para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026.
A horas del crucial enfrentamiento ante Inglaterra por las semifinales del torneo, el líder de Turf decidió apropiarse de Wonderwall, el emblemático hit de la banda británica Oasis. La elección de la melodía no fue casualidad, ya que se trata de uno de los himnos que la parcialidad inglesa suele cantar para festejar los triunfos de su equipo.
El artista adaptó la letra original de los hermanos Liam y Noel Gallagher para transformarla en un tema de aliento a la Scaloneta. Para dejar en claro las intenciones de su publicación, acompañó el video con un picante mensaje en inglés: "Be scared Oasis" (tengan miedo Oasis), desafiando el orgullo musical del país rival.
La grabación no tardó en volverse viral. En pocos minutos, el posteo superó las 129 mil reproducciones y se llenó de comentarios de fanáticos que celebraron la ocurrencia. Las interacciones reflejaron el entusiasmo del público, que tomó la humorada como la inyección de energía ideal antes del partido de este miércoles.
Con este gesto, Levinton conectó el clima de época con las expectativas depositadas en el liderazgo de Lionel Messi. De cara a un partido histórico que inevitablemente evoca grandes gestas del fútbol argentino, el cantante aportó su habitual dosis de frescura y creatividad para encender la previa digital.