El furioso comunicado de Bandana tras verse envueltas en una inesperada polémica que puede llegar a la Justicia

Tras un inesperado cruce de comunicados con la productora a cargo de su gira, el grupo rompió el silencio con un fuerte descargo.

La gira de Bandana quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que la productora ShowMax Argentina a cargo de algunas de las fechas denunciara la cancelación unilateral de tres shows previstos en Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná.

A través de un comunicado, la empresa explicó que se enteró de las suspensiones por comentarios publicados en Instagram y remarcó que las reprogramaciones de los recitales de Formosa y Resistencia habían sido acordadas previamente con las artistas por cuestiones logísticas y la baja venta de entradas. También sostuvo que la cancelación perjudica tanto a la productora como a los fanáticos que esperaban los shows y señaló que las presentaciones registraban una convocatoria inferior a la esperada. Por último, informó que su equipo legal trabaja en la presentación de acciones judiciales en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para resguardar su accionar.

El descargo que hizo ShowMax Argentina respecto a los shows de la banda. Captura de pantalla Instagram Playmaxargentina. A raíz de esta situación, Bandana utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un comunicado al respecto. "Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas", dice la primera parte del escrito de la banda.

"Queremos aclarar que BANDANA no anunció ni comunicó la cancelación de ninguno de estos shows. La situación se originó en un conflicto derivado de un incumplimiento contractual que actualmente se encuentra siendo tratado por las vías legales correspondientes", dejó en claro la agrupación.

El comunicado que compartió Bandana este lunes. Captura de pantalla Instagram Bandanaoficial. "Nuestra principal preocupación hoy es el público. Esperamos que la producción informe, a la mayor brevedad, el procedimiento para la devolución de las entradas y garantice el reintegro íntegro de los importes abonados a todas las personas afectadas", aseguró Bandana.