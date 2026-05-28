"Antes nos eligió un jurado, ahora nos estamos eligiendo": Virginia da Cunha, el lado más personal de Bandana y un regreso más propio
A más de dos décadas del salto a la fama por Popstars, la artista reflexiona sobre la nueva etapa del grupo pop. En una charla íntima, repasa el pasado y el presente, las presiones de la industria y la decisión de volver a compartir el escenario desde la propia elección.
La siguiente nota es para quien, en algún momento de su vida, se puso su pañuelo colorido y bailó al ritmo de Guapas. Bandana, la icónica girl band que marcó a toda una generación en Argentina, celebra sus 25 años con una gira que promete tocar las fibras más nostálgicas. En la previa de su gran presentación el 2 de octubre en el Arena Maipú de Mendoza, MDZ Show dialoga íntimamente con Virginia Da Cunha.
La artista se permite el espacio para la reflexión sobre el precio del éxito, las fuertes exigencias de una industria hostil, una vida renovada por la naturaleza y el bienestar, y el regreso al escenario con sus compañeras, pero esta vez, bajo sus propios límites. Como leíste en el titulo: un regreso más propio.
El pasado: "Se nos fue a todos de las manos"
-¿Cómo se sienten con este regreso después de una década de no estar juntas?
-Bueno, 10 años pasaron desde un reencuentro que tuvimos que hicimos más de 20 Lola Membrives. No hubo mucha gira en ese momento, fue algo como muy cortito, que siguió estando de la mano de Gustavo Yankelevich, el fundador oficial de Bandana. Y esta es la primera vez después de 25 años que es un proyecto nuestro. Así que se siente con toda esa carga de cuando algo de repente está en tus manos y tenés toda la libertad de crearlo, de potenciarlo, de expandirlo, y a la vez toda la responsabilidad de que salga bien.
-A lo largo del tiempo estuviste haciendo tus proyectos personales, y después de 25 años hay una madurez, un progreso y nuevas miradas en este proyecto.
-Y sí, bueno, si uno no madura en 25 años, no sé a qué vino. Definitivamente yo, por mi cuenta, soy muy inquieta y me divierte aprender cosas nuevas y exponerme. Siempre vivo a la aventura queriendo autosuperarme y explotar todas mis facetas. Realmente viví muchos saltos cuánticos a lo largo de mi vida que me llevaron a tener un montón de retos como mujer, como artista, como ser humano, que hacen que hoy pueda integrar todo eso a lo que es la producción de un show, a la gestión humana entre nosotras, del vínculo.
Antes nadie se hacía cargo, era ir a cumplir reglas de trabajo y había muy poca responsabilidad afectiva o poco interés en qué está viviendo el otro y por qué está reaccionando así. Ahora hay una mirada súper consciente de todo que lo hace mucho más profundo, mucho más disfrutable. Entendimos que no se trata tanto de la cantidad de shows, sino de la calidad tanto del disfrute como de lo que se le brinda al público.
-Son pioneras de las girl bands. Empezaron algo y a raíz se desprenden otras agrupaciones, otras personas que siguieron un sueño por ustedes. ¿Qué se siente ser pioneras de algo y contagiarlo?
-Eso es algo que nos dimos cuenta muchísimos años después. El hecho de haber trascendido y abierto un camino para tantas otras artistas y que 20, 25 años después, Naty Peluso, Lali, Tini, todas nos digan "yo era fan de vos", "crecimos con ustedes", "yo me di cuenta que este era mi sueño y me animé a hacerlo". En ese momento era otro paradigma y dedicarse al arte era de hippies; de repente nosotras demostramos que si seguías tu sueño y eras fiel a vos mismo podías llegar y tener éxito. En el comienzo obviamente se sintió doloroso porque ser las primeras es no tener ningún tipo de contención para la situación.
-Cuando decís esas cosas que no querían, que no queríamos, ¿a qué te referís?
-Es que en ese momento la propuesta a nivel negocio o profesional, era nosotras como fichas dentro de algo que ya estaba predeterminado. Era un modelo de negocio que venía de afuera, que se formaba una banda y era para todos el mismo sueldo, las mismas reglas. Y vos entregabas tu vida, eso pasaba a ser tu prioridad, incluso más que tu salud. Yo dejé mis estudios radicalmente de un día para el otro, dejé mis horarios de descanso, dejé mi buena alimentación, dejé mis entrenamientos físicos, todo en pos de los objetivos que tenía la empresa para con la banda. Se hizo de un modo un poco radical porque el éxito fue desbordante. Se nos fue a todos de las manos y el cuerpo tenía que estar ahí. Y a veces era insano y era injusto.
-Estabas entrando a tus 20 años y estabas dejando todo para esto. ¿Surgió en algún momento un arrepentimiento?
-Hacia el tercer año de Bandana, cuando estaba clara que la situación no iba a cambiar respecto de no poder incidir en ninguna toma de decisiones, no tener voz en las canciones, en lo que nos poníamos, en el ritmo que llevábamos, dejó de tener sentido estar ahí. De repente me agarraba desesperación porque no sentía el sol en mi cara. O sea, de repente yo estaba en el Gran Rex y me escapaba a abrir la puerta a la calle de atrás, que pasaban autos y era todo contaminación, pero daba el sol, y yo me quedaba ahí. Lo único que necesitaba era sentir el rayito de sol en mi cara para sentir como que renacía.
Dejé muchas cosas que las lamentaba, los deportes extremos que eran mi pasión, no podía ir al río porque me lo tuvieron prohibido porque era muy riesgoso. El tercer año todas sentíamos esta incomodidad ya insalvable. Dijimos que no, y ahí retomé y me aboqué con toda a vivir todo lo que tenía ganas de vivir. Yo me quería ir a estudiar filosofía, quise ser nadie durante un par de años, y cuando volví, lo primero que hice fue armar una banda de punk. Me tomó mucho tiempo compensar toda esa exposición y reencontrarme.
Virginia personal: reinvención y conexión con Mendoza
-Si ya nos vinimos un poquito más acá, te agarró la pandemia, te agarró Mendoza. Básicamente te enamoraste de Mendoza, de lo que tenía para ofrecer, y acá te desarrollaste muchísimo más como DJ.
-Sí, en realidad el DJing lo empecé hace 14 años. Acá lo que hice fue llevarlo a otro lugar, que era el que era más compatible con mi forma de vida. A mí me encanta la naturaleza, me encanta acostarme temprano, levantarme temprano, soy una fanática adicta al bienestar, de la salud, de los deportes, y me era muy difícil en Buenos Aires poder compatibilizar la vida de DJ que se encierra o que toca por el interior a las 4 AM. Y acá había mucha fiesta al atardecer, y mucho evento al aire libre. En realidad lo que hice fue acá trabajar mucho menos, pero del modo que a mí me gusta.
Toda la transformación que yo viví gracias al cambio de vida y a la energía que hay en este lugar, quise contagiarlo y empecé a hacer retiros de bienestar, y ahora estoy de directora del área de bienestar de un hotel en Chacras de Coria. Y el DJing lo sigo haciendo, ahora además armé un dúo con mi novio, Samir Khalif, que es un gran DJ de techno de acá. Acabamos de lanzar un track que se llama Scorpion.
-¿Te gustaría formar a personas? Como formadora de nuevos artistas, tenés mucha experiencia.
-Sí, me parece divertido. Mientras no pierda mi tranquilidad y no me traiga que ir de gira, me re gusta, más como un coaching. Lo terminé haciendo naturalmente con un montón de gente que se me acercó, especialmente mujeres que me han pedido recomendaciones, consejos. Y está bueno porque se ahorran unos cuantos pasos cuando tenés a alguien que tiene credibilidad para vos, te da bastante claridad.
Un presente genuino: "Nos estamos eligiendo"
-¿Cómo se encuentran las bandanas como grupo, o como equipo? Después de 25 años, han sabido prevalecer, en otros momentos desaparecer.
-Creo que ahora estamos en la etapa de mayor madurez a nivel amistad y a nivel equipo, donde tenemos muy claro cuál es el fuerte y la debilidad de cada una, aceptando delegar en donde uno flaquea, sin querer competir y queriendo que la otra se luzca. Si bien se trata de un negocio, nos cuesta mucho separar, y estamos siempre tratando de ayudar. Para Lourdes de repente Bandana es su terapia y es sanador, y ellas entienden que yo aprendí a vivir en otro ritmo y aceptan mucho mis decisiones respecto a cómo armar una agenda. Lo mismo con Vale que es mamá; estamos todas muy comprensivas del mundo de la otra.
Antes nos eligió un jurado y teníamos que convivir porque no teníamos opción. Ahora realmente nos estamos eligiendo, y el nombre es nuestro, así que es súper valioso.
-¿Cómo fue el momento en el que se contactaron y dijeron, 'tenemos que volver, tenemos que resurgir'?
-Hacía 11 años, más de una década. A mí me escribieron de Disney y me dijeron que se iba a hacer la avant premiere de Lilo & Stitch Live Action. Nos dijeron: "cuando éramos chicos éramos fanáticos de ustedes y nuestro sueño es que en esta avant premiere aparezcan de sorpresa". La trajeron a Vale de Estados Unidos, yo vine de Mendoza, y salimos de sorpresa con un ensayo de 5 minutos. Se nos puso la piel de gallina a nosotras de la magia que de repente volvieron a hacer, y fue tanto la viralización de ese momento en redes, que dijimos: "me parece que esto no se murió, no está el final de Bandana".
-Personalmente, ¿qué se sintió volver a pisar el escenario en las últimas veces con las 4?
-Fue, por un lado, como si no hubiese pasado el tiempo. Fue salir al Gran Rex y no sentí nervios, sentí como que era mi lugar, algo muy conocido para mí. Pero por otro lado, una emoción de que el público estaba encendido más que hace 25 años. El segundo show lloramos las 4. Fue inevitable emocionarse. Y salimos con una manija de ahí, de "hagamos más".
-¿Hay alguna marca, un techo de decir "hacemos hasta acá y listo" o no hay límites en este regreso?
-Tenemos en julio una gira por el interior que hace Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco. En septiembre tenemos un Gran Rex el 23, después tenemos Córdoba y Rosario 25 y 26, y el 2 de octubre tenemos Mendoza en el Arena Maipú. El límite está un poco en que cada una quiere seguir su vida, Vale vive en Miami, no es que podamos decir "esto nunca se termina". Por lo pronto entra una nueva mujer al equipo que está armando un plan maestro que lo van a ver. Va a haber un cambio importante a nivel puestas, las nuevas canciones, los nuevos featurings, hay un montón de planes que nosotras tuvimos siempre que por algún motivo aún no se dieron y ahora se empiezan a dar. Ese plan es más o menos hasta fines del año que viene.
-¿Cómo se llevan con los comentarios negativos?
-Yo me rijo por la ley Tolteca que dice "no te tomes nada personal" y "no hagas suposiciones". La verdad me ha afectado hace muchos años porque tenía la autoestima muy endeble, pero hoy ni siquiera los leo. Ahí me agarra como ganas de contestar cuando se lo hacen a otra de las chicas, porque me da bronca.