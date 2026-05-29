Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.

Las películas más accesibles del mercado en Mendoza. / archivo MDZ

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Valor sentimental Sinopsis: En tono de tragicomedia, el relato gira alrededor del vínculo entre Gustav Borg (Stellan Skarsgård), un prestigioso cineasta que no filma desde hace quince años, y sus hijas Nora (Renate Reinsve) y Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas). Mientras la primera ha construido una exitosa carrera como actriz, la segunda ha optado por alejarse del mundo artístico para dedicarse a otra cosa. Cuando el realizador le ofrece a su hija mayor el rol protagónico de una espinosa historia de reminiscencias autobiográficas y ella lo rechaza, él le ofrece el papel a Rachel Kemp (Elle Fanning), una estrella norteamericana en pleno ascenso. A partir de ahí, las sombras del pasado familiar entran en combustión en una profunda trama que dosifica con maestría los resortes del drama, la melancolía y el encanto.

estreno nave

Funciones: viernes 29 de mayo a las 21:00 horas