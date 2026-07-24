Todas las películas para ver con los más chicos en estas vacaciones de invierno
Un infalible para hacer en las vacaciones de invierno es ir al cine. Actualmente, la cartelera contiene varias propuestas para ir con los más chicos.
Este lunes comenzaron las vacaciones de invierno en Ciudad de Buenos Aires, y muchas familias buscan planes distintos y divertidos para hacer con los más chicos.
Un infalible para aprovechar el tiempo libre es ir al cine. Actualmente, la cartelera contiene varias propuestas de categoría G (Audiencia General) y SP (Supervisión Parental Sugerida).
Todas las películas para ver en estas vacaciones de invierno
- Toy Story 5 (G): Los juguetes están de vuelta en «Toy Story 5», de Disney y Pixar, y esta vez se enfrentan los juguetes y la tecnología.
- Minions & Monstruos (G): Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.
- Moana (G): Moana (Catherine Lagaaia) responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui (Dwayne Johnson) en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo.
- El Partido (G): Documental que revive el encuentro entre Argentina e Inglaterra del mundial México 86, escenario de los dos goles más memorables en la historia de los mundiales.
- Spider-Man: Un nuevo día (G, disponible a partir del 29/07): Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.
- La Odisea (SP): Una epopeya mitológica que sigue la historia de Odiseo y su largo viaje a casa, de 10 años de duración, tras la guerra de Troya.