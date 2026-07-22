Vacaciones de invierno: todas las actividades que ofrece el Planetario para los más chicos

Dentro de las opciones para estas vacaciones de invierno se encuentra el Planetario Galileo Galilei.

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Este lunes comenzaron las vacaciones de invierno en Ciudad de Buenos Aires, y muchas familias buscan planes distintos y divertidos para hacer con los más chicos.

Dentro de las opciones se encuentra el Planetario Galileo Galilei, ubicado en la intersección de Avenida Sarmiento y Avenida Figueroa Alcorta. Recientemente, la atracción publicó su agenda de actividades en julio.

Vacaciones de invierno: todas las actividades que ofrece el Planetario Hasta al domingo 2 de agosto, las actividades que ofrecerá el Planetario son:

Funciones Inmersivas en el DOMO 11.30 h – Agujeros Negros (Espectáculo astronómico recomendado para adultos y adolescentes)

12.30 h – Te quiero, desde el mar hasta el cielo (Espectáculo de divulgación científica recomendado para niños)

13.30 h – Alerta espacial (Espectáculo astronómico recomendado para niños y adolescentes)

14.30 h – Top 5 (Espectáculo astronómico recomendado para niños)

16.00 h – Alerta espacial (Espectáculo astronómico recomendado para niños y adolescentes)

17.00 h – Top 5 (Espectáculo astronómico recomendado para niños)

18.00 h – Agujeros Negros (Espectáculo astronómico recomendado para adultos y adolescentes) Show musical para niños Koufekin en el Planetario: 18 y 19 hs el sábado 25, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto

Funciones distendidas Sólo con reserva previa y documentación que acredite la condición.