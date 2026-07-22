Vacaciones de invierno: todas las actividades que ofrece el Planetario para los más chicos
Dentro de las opciones para estas vacaciones de invierno se encuentra el Planetario Galileo Galilei.
Este lunes comenzaron las vacaciones de invierno en Ciudad de Buenos Aires, y muchas familias buscan planes distintos y divertidos para hacer con los más chicos.
Dentro de las opciones se encuentra el Planetario Galileo Galilei, ubicado en la intersección de Avenida Sarmiento y Avenida Figueroa Alcorta. Recientemente, la atracción publicó su agenda de actividades en julio.
Vacaciones de invierno: todas las actividades que ofrece el Planetario
Hasta al domingo 2 de agosto, las actividades que ofrecerá el Planetario son:
Funciones Inmersivas en el DOMO
- 11.30 h – Agujeros Negros (Espectáculo astronómico recomendado para adultos y adolescentes)
- 12.30 h – Te quiero, desde el mar hasta el cielo (Espectáculo de divulgación científica recomendado para niños)
- 13.30 h – Alerta espacial (Espectáculo astronómico recomendado para niños y adolescentes)
- 14.30 h – Top 5 (Espectáculo astronómico recomendado para niños)
- 16.00 h – Alerta espacial (Espectáculo astronómico recomendado para niños y adolescentes)
- 17.00 h – Top 5 (Espectáculo astronómico recomendado para niños)
- 18.00 h – Agujeros Negros (Espectáculo astronómico recomendado para adultos y adolescentes)
Show musical para niños
Koufekin en el Planetario: 18 y 19 hs el sábado 25, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto
Funciones distendidas
Sólo con reserva previa y documentación que acredite la condición.
- Domingo 19 de julio 11.30 h VEO VEO (4 a 8 años)
- Miércoles 22 de julio 11.30 h Te quiero, desde el mar hasta el cielo (7 a 12 años)
- Sábado 25 de julio 11.30 h Vuelta por el Universo (+ 10 años)
- Miércoles 29 de julio 11.30 h VEO VEO (4 a 8 años)
- Sábado 1 de agosto 11.30 h Te quiero, desde el mar hasta el cielo (7 a 12 años)
Museo
- 11.30 h – Odisea Espacial
- 14.30 h – Visita guiada
Telescopios
Observación por telescopios: 18.30 hs sólo miércoles, sábados y domingos (actividad sujeta a condiciones meteorológicas).
Para adquirir los tickets y más información, se puede consultar la página web del Planetario haciendo click en este link.