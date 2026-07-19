Vuelta al cole con demoras: por qué conviene salir hasta 45 minutos antes desde este lunes

El regreso a clases y las obras de infraestructura vial en Mendoza generarán demoras significativas en los accesos Este y Sur a partir de este lunes. Las recomendaciones del Gobierno.

El fin de las vacaciones de invierno traerá desde este lunes un fuerte incremento del flujo vehicular en el Área Metropolitana, y el Gobierno de Mendoza lanzó una serie de recomendaciones para evitar complicaciones. El motivo central es que el regreso a clases coincidirá con los trabajos viales que avanzan en los dos ingresos más transitados del Gran Mendoza. Según las estimaciones oficiales, los conductores podrían enfrentar esperas de 10 a 20 minutos en el Acceso Sur y de 30 a 45 minutos en el Acceso Este, por lo que la principal sugerencia es adelantar la hora de salida.

La combinación de autos particulares, colectivos y transportes escolares volviendo a la calle al mismo tiempo que continúan las obras de infraestructura generará un escenario de tránsito más lento de lo habitual. Aunque la circulación seguirá habilitada en ambos corredores, habrá reducciones de velocidad, desvíos y cambios temporales en distintos sectores, que además pueden variar según el avance de los trabajos.

Entre las recomendaciones oficiales figuran planificar el recorrido antes de arrancar el viaje, evaluar rutas alternativas y consultar aplicaciones de navegación en tiempo real, ya que los desvíos no son fijos. También se pide respetar la señalización provisoria y los límites de velocidad, evitar maniobras bruscas, mantener distancia con otros vehículos y extremar el cuidado ante la presencia de maquinaria pesada y operarios sobre la calzada.

Se esperan demoras por las obras en los accesos En el Acceso Sur, el punto más sensible se ubica entre las calles Azcuénaga y Anchorena en sentido sur-norte, y entre Paso y Boedo en dirección norte-sur. Allí se ejecuta una intervención integral que suma un tercer carril, renueva el asfalto de la traza y contempla la construcción de tres puentes nuevos. No habrá cortes totales y se mantendrán dos carriles habilitados por sentido, aunque en las horas pico las demoras rondarán entre los diez y los veinte minutos.