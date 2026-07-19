Tras la final del Mundial, a qué hora se reanuda el transporte público

Por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el Gobierno de Mendoza decidió suspender el transporte público este domingo a partir de las 17.30.

La decisión fue adoptada luego de los incovenientes registrados el pasado miércoles luego del partido frente a Inglaterra. Varias unidades fueron dañadas y más del 70% de las frecuencias quedaron afectadas por la cantidad de personas que salieron al a calle.

Tras la suspensión, el servicio de transporte público se reanudará a partir de las 20 para retomar los recorridos y horarios habituales.

El operativo de seguridad inició cerca de las 15 , con cortes de calles, requisas, vallados y más de 3.000 efectivos distrubuidos en las principales arterias de Mendoza.

Los controles se concentraron en Arístides Villanueva, Kilómetro Cero, la Peatonal Sarmiento, las zonas de bares y sectores comerciales.

Además de los trabajos por la final del Mundial 2026, en simultáneo se montó un operativo por el Día del Amigo, que se celebra el próximo lunes 20 de julio.

El director de Diversión Nocturna, Alejandro Pozzi, informó que el despliegue comenzó el jueves y se extenderá hasta el lunes, con especial énfasis en las acciones de prevención.

El funcionario destacó que se sumarán a los controles de alcoholemia con acciones de concientización destinadas a los conductores, en el marco de la campaña de conductor designado.