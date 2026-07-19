"Messilencia": esa capacidad de Messi para volver cuando cualquiera hubiera bajado los brazos

No existe en el diccionario, pero sin dudas debería existir. Hay historias que necesitan una palabra nueva para poder ser contadas, y la de Lionel Messi es una de ellas. " Messilencia" es, quizás, la mejor manera de definir esa capacidad que tuvo durante toda su carrera para levantarse una y otra vez cuando cualquier otro hubiese renunciado.

Todo empezó cuando era apenas un chico y un problema de crecimiento parecía ponerle un límite a su sueño. Después llegó una decisión todavía más difícil: dejar Rosario, su familia y su país para viajar a Barcelona, el único lugar donde le ofrecían la posibilidad de seguir creciendo como futbolista y también como persona.

Con el paso de los años aparecieron nuevos desafíos. Tuvo que convivir con el debate sobre si debía jugar para Argentina o para España, el país que le abrió las puertas. Mientras ganaba absolutamente todo con el Barcelona, en su propio país muchos seguían dudando de él. Le cuestionaban que no cantara el Himno, que no sintiera la camiseta o que no tuviera el liderazgo necesario para conducir a la Selección.

Después llegaron las derrotas más dolorosas. Las finales perdidas, las críticas permanentes y aquella noche en Nueva York, hace ya diez años, en la que, entre lágrimas, anunció que dejaba la Selección. Parecía el final de una historia que nunca había logrado completar.

La primera final de Messi en mundiales fue la del 2014 y se escapó por muy poco. Archivo

Volvió para ganar dos Copas América, una Finalissima, una Copa del Mundo y para llevar nuevamente a Argentina a una final mundialista en 2026 como en 2014. Volvió para transformar la frustración en una de las etapas más gloriosas de la historia del fútbol argentino y para demostrar que muchas veces el tiempo termina poniendo cada cosa en su lugar.

También cambió la mirada sobre su liderazgo. Nunca necesitó levantar la voz ni convertirse en alguien que no era. Lideró desde el ejemplo, desde el sacrificio, desde el talento y desde esa responsabilidad de pedir la pelota cuando más quemaba. Sin discursos grandilocuentes, terminó guiando a una generación que pasó a ser una de las más ganadoras de la historia de la Selección.





Desde que la Selección gritara campeón aquel 18 de diciembre de 2022 en Qatar, el mundo sufrió innumerables cambios. Archivo

Por eso la Mesilencia no es solamente la capacidad de levantarse después de una caída. Es hacerlo sin rencor, sin buscar revancha y sin responderles a quienes dudaron de vos. Es seguir trabajando en silencio hasta que sean los hechos los que hablen por uno.

Quizás ese sea el legado más grande que deja Lionel Messi. No son únicamente los Balones de Oro, los récords o las copas que levantó. Lo más valioso es haber demostrado que el verdadero talento no está solo en ganar, sino en volver a intentarlo cuando el mundo entero cree que ya no vale la pena.

Si algún día la palabra Mesilencia encuentra un lugar en el diccionario, no hará falta buscar una definición demasiado extensa. Bastará con pensar en Lionel Messi y en esa extraordinaria capacidad de convertir cada caída en el impulso para volver a empezar.